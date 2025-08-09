‘Fiesta’ destapa un nuevo escándalo de Raquel Bollo: "Son cuestiones delicadas"

Raquel Bollo se ha vuelto a ver salpicada por la polémica. Durante la emisión de Fiesta de Telecinco, los colaboradores han destapado un tema que ha apuntado directamente a la ex mujer de Chiquetete y que la ha posicionado en el ojo del huracán. Se trata de unas declaraciones que ha aportado al programa el guardés de la finca La Rebujena —propiedad de su pareja sentimental— y que han cuestionado su proceder como jefa.

El trabajador ha acusado a la televisiva de no cumplir con los plazos y de deberle dinero. Una cifra que ascendería a 8.000 euros. «Hace 7 meses que no cobro mi sueldo», ha declarado desde el anonimato. Además, ha deslizado que le trata con poco respeto y que es altiva cuando se dirige a él. Unas palabras que chocan frontalmente con las arrojadas por Marisa Martín Blázquez, a quien esta misma persona le ha trasladado que está plenamente feliz desempeñando su labor profesional en el recinto. «Me ha dicho que está fenomenal y muy a gusto», ha verbalizado visiblemente perpleja. Un testimonio al que se ha unido un confidente protegido que ha corroborado la versión que deja mal parada a Raquel y a su novio.

Informaciones sobre Raquel Bollo en el plató de ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Según las palabras recogidas por el formato vespertino, el guardés ha admitido estar en un estado complicado y ha asegurado tener miedo, ya que ha descrito la situación como una «cuestión delicada». Los compañeros de Raquel se han puesto en contacto con ella y ha sido la propia protagonista del escándalo la que se ha desmarcado por completo de la controversia.

Estos datos han trascendido mientras la diseñadora de trajes de flamenca se encuentra inmersa en un viaje en Turquía, concretamente en Estambul, la capital del país. Un desplazamiento de trabajo enmarcado dentro de los negocios que lleva a cabo en redes sociales, promovido por la empresa de cosméticos Farmasi, de la que es embajadora junto a su hija mediana Alma. «Despertar y ver el Bósforo, regalazo para mi vista», ha escrito hace unas horas ajena a las cuestiones que se iban a revelar en la televisión.

Por el momento, no se ha pronunciado al respecto en su perfil, pero sí lo ha hecho a través de los tertulianos. «No sabe nada y dice que no tiene nada que ver con los temas de su novio», ha comentado uno de los presentes en el plató. Unas palabras que han puesto en entredicho también la amorosa y de pareja que mantienen. Ante esto, la actitud de Raquel Bollo siempre ha sido de absoluta discreción. Tanto es así que ha evitado mostrar a los medios la imagen de su chico e intenta no publicar fotos con él en Instagram con el fin de que no se convierta en un personaje recurrente de la pequeña pantalla.

Lo cierto es que no es la primera vez que la empresaria se enfrenta a acusaciones de este tipo. En la época del extinto Sálvame ya salieron a la luz informaciones parecidas y, de igual manera, atravesó momentos económicos complicados que fueron conocidos por todos los televidentes. Algo que ella siempre ha negado y que ha tratado de solventar alejando esta parcela personal del ruido mediático.