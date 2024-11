La esperada reacción de Isa Pantoja a los nuevos ataques que ha recibido de Raquel Bollo

Después de la última entrevista que Raquel Bollo ha concedido en televisión, todo el mundo estaba pendiente de Isa Pantoja. La joven no ha tardado en reaccionar. Ha dado un golpe en la mesa y ha utilizado su sentido del humor para responder a los ataques que ha recibido por parte de la diseñadora. Ha aprovechado su cuenta de TikTok para publicar un vídeo donde recrea un famoso momento de Belén Esteban. Como todo el mundo sabe, ‘La Patrona’ se caracteriza por tener mucho carácter, así que la escena no deja lugar a dudas.

Chabelita se ha puesto en la piel de Belén Esteban para replicar una frase que no deja lugar a dudas: «¿De qué va esta señora? ¿Que yo soy una macarra? ¿Y ella qué es? Es una sinvergüenza, eso es lo que es ella». Hay que tener en cuenta el contexto. Raquel ha tachado a Isa de ser una mentirosa, de haberse inventado algunos episodios fuertes y de estar distorsionando la realidad.

Isa Pantoja contestando a Raquel Bollo. (Foto: Instagram)

Lo cierto es que la hija de Isabel Pantoja no tiene culpa de nada. No fue ella la que contó que su hermano Kiko le dio «un manguerazo» en Cantora cuando se enteró de que había mantenido relaciones sexuales con un hombre. Realmente fue la periodista Ángela Portero la que sacó a la luz esta historia y la colaboradora no tuvo más remedio que reconocer su veracidad. La cuestión es que Raquel insinúa que se lo ha inventado, por eso la reacción de Isa era tan esperada.

Los ataques de Raquel Bollo

Raquel ha intentado darle la vuelta a la situación. Se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! y ha asegurado que Isa Pantoja tuvo una adolescencia complicada. No ha justificado el momento que de la manguera, pero ha asegurado que no fue tan duro como parece. Según ella, Chabelita amenazó a su madre con ir a la televisión para traicionar a su familia.

Raquel Bollo en su última entrevista. (Foto: Telecinco)

Bollo ha hablado de episodios muy privados de Isa Pantoja. «Yo me entero de una situación que está viviendo Isa, que ha conocido a un chico a través de las redes sociales. Me cuenta que ya ha tenido relaciones sexuales con ese chico, pero es más, yo me entero de que se tiene que tomar una pastilla del día después y que las relaciones sexuales las había tenido en un parque», ha declarado en el programa presentado por Santiago Acosta en Telecinco.

La ex mujer de Chiquetete piensa que Kiko Rivera le echó agua a Isa para darle su lugar a Isabel Pantoja, quien supuestamente estaba soportando muchos atrevimientos por parte de su hija mayor. Chabelita no se ha quedado de brazos cruzados y de una forma muy sutil ha insinuado que la amiga de su madre «es una sinvergüenza».

La relación está rota

Asraf Beno coincidió en Supervivientes con Manuel y Alma Cortés, los hijos de Raquel Bollo. Se convirtieron en enemigos y gran parte del público se posicionó al lado del modelo, algo que Raquel no soportó. Responsabiliza de esta derrota a Chabelita, por eso su relación se ha acabado para siempre.

Asraf Beno en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Me da alegría que esté embarazada, a mí todo lo bueno que a ella le pase me alegra. Me sentí orgullosa de ver cómo ella se iba realizando, pero cuando nos cruzamos en Supervivientes la cosa cambió, no tengo un buen recuerdo de aquel momento, no ha jugado limpio con mis hijos (…) Hay situaciones que cuenta que me parecen terroríficas, me parecen muy feas si no han sido así», ha comentado en ¡De Viernes!

También le ha dedicado unas palabras poco cariñosas a Asraf Beno, algo que Chabelita no perdonará. «Hubo cosas de Asraf que no me gustaron, cosas que se vieron, pero al final es la persona que ella escogió y creo que ella es mucho más inteligente que él. Cuando a mí alguien no me suma o el trato que recibo no es el adecuado lo que hago es que me retiro y ya está», insiste la ex colaboradora de Sálvame.