Lamine Yamal ha tenido a toda su familia arropándole en uno de los días más importantes de su vida, pero sobre todo a alguien fundamental para él: su abuela Fátima. Muy orgullosa, llegaba del brazo de su nieto a las instalaciones del Spotify Camp Nou, donde el futbolista ha renovado su contrato hasta 2031. Tampoco faltaron a la cita sus padres, Mounir Nasraoui y Sheila Ebana, además del presidente del club azulgrana, el director deportivo Deco y el coordinador de la secretaría técnica Borjan Kric. Una ocasión que el joven no quiso desaprovechar para dedicarle unas palabras a una de las mujeres más importantes de su vida.

«Este acto se retrasó por ella, porque estaba en Marruecos. Sin ella no lo podía hacer. Quiero darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí. Y agradecérselo poco a poco, aunque no lo voy a poder lograr nunca», declaraba muy emocionado y poniendo en evidencia lo mucho que quiere a su abuela.

The moment has arrived. 😍 pic.twitter.com/WZbDECNqi8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2025

El importante papel que juega Fátima en la vida de Lamine

No cabe duda de que Fátima es uno de los grandes pilares en la vida de Lamine Yamal, y es que ella ha sentado las bases y el ejemplo de esfuerzo y superación que ahora sigue su nieto. En su caso, ella llegaba sola a España desde Tánger (Marruecos) en 1990, y enseguida comenzaba a trabajar para poder traer al resto de su familia. De ahí, su relevancia dentro ya no solo de la vida de Lamine, sino de todos sus hijos, ya que ella les abrió las puertas de Barcelona. Convirtiéndose, de ese modo, en una figura fundamental para el futbolista, sobre todo durante la amarga separación de sus padres. Justo por eso, Lamine ni siquiera dudó a la hora de obsequiarla con una casa nueva en cuanto dio el saltó a la fama como futbolista.

Lamine Yamal con su abuela. (Foto: Instagram)

Y, en medio de la polémica que se ha formado por la celebración de su 18º cumpleaños, Yamal se ha mostrado completamente ajeno a las críticas. Es más, se ha deshecho en gestos de cariño y complicidad con una de las mujeres más importantes de su vida. En la víspera de su cumpleaños, este pasado fin de semana, el joven se ha dejado ver bebiendo champán y comiendo paella junto al resto de su familia. Sin embargo, la figura que más ha destacado en todo momento ha sido la de Fátima, quien llevaba las manos decoradas con henna.

Lamine Yamal con su abuela Fátima. (Foto: Instagram)

A pesar de que nació en Esplugues de Llobregat y se crió en el barrio de Rocafonda, en Mataró, Lamine jamás ha olvidado sus raíces. Y ahora que disfruta de una vida llena de lujos y comodidades, no duda en compartirlo con las personas que más quiere. Y es que en poco tiempo, el joven ya se ha convertido en toda una superestrella del fútbol y en la próxima gran promesa del club azulgrana. Tanto es así, que incluso aspira a llevarse el Balón de Oro, tal y como hicieron otros astros del balón como Cristiano Ronaldo o Messi.