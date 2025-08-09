La hija de Manolo Escobar desvela qué sucedió con Isabel Pantoja dentro de un camerino

Manolo Escobar ha sido uno de los cantantes más reconocidos de nuestro país. Gracias a su larga y reconocida carrera, ha compartido tiempo de éxitos con otros grandes intérpretes como Lola Flores, La Faraona, Rocío Jurado, apodada como La más grande o Isabel Pantoja. Su única hija, Vanessa, que también es artista como su padre, ha presentado su nuevo proyecto en Antena 3 y a la salida, ha atendido a los medios. En el momento en el que los reporteros han hecho referencia a una presunta rivalidad entre la tonadillera y el intérprete de Mi carro, ha sido su propia hija quien ha despejado los rumores. «No he escuchado eso nunca», ha sentenciado. Y acto seguido, ha detallado cómo fue el encuentro que tuvo con la viuda de Paquirri entre bambalinas antes de una actuación en la plaza de todos de Benidorm.

«Yo era adolescente, tenía 14 o 16 años y mi padre me llevó a ver el concierto de Isabel», ha comenzado diciendo. «Pasamos al camerino a saludarla», ha continuado explicando. Un vago recordatorio hace rememorar a Vanessa que, en ese instante, la madre de Kiko Rivera y de Isa Pi estaba siendo peinada por una de sus peluqueras. «Creo que le estaban haciendo una trenza», ha señalado. «Se dieron un abrazo, me la presentó, le dijo ‘esta es mi hija’ y ella me besó», ha deslizado con el fin de dejar patente el buen lazo que mantenían entre ambos. Sobre cómo rememora la figura de Isabel, se ha sincerado: «La recuerdo guapísima, espectacular con esa melena negra», ha indicado haciendo referencia a sus impresionantes atuendos y a su impecable cabellera azabache.

Isabel Pantoja en un concierto en Tenerife. (Foto: Gtres)

Siguiendo la misma línea, García ha aprovechado para aclarar que su progenitor también mantenía un vínculo especial con Julio Iglesias y con El Fary. Con este último, ha sido ella quien se ha referido a las habladurías que apuntaban hacia una mala relación y las ha desmentido con rotundidad. «Eran superamigos, jugaban juntos al mus», ha declarado, quitando por completo hierro al asunto. «Cuando yo estudiaba Periodismo en Villaviciosa de Odón, donde vivía Luis —El Fary—, a veces coincidíamos los tres en restaurantes y ellos se ponían a hablar y a jugar a las cartas», ha recordado con nostalgia.

Manolo Escobar en el entierro de Valerio Lázaro. (Foto: Gtres)

La crisis económica que atravesó Manolo Escobar

El cantante de copla conocido por temas como El Porompompero, La minifalda y Viva España enfrentó durante los años 80 un bache vital que empañó su intachable trayectoria musical. Tras decidir apostar por una fábrica de pantalones vaqueros motivado por un amigo, el negocio quebró y el déficit empresarial recayó en el artista, ya que el otro socio puso todo su patrimonio a nombre de su esposa y se declaró insolvente. «Por su desconocimiento firmó un aval personal», que marcó el inicio de su declive financiero. Una abultada deuda económica que hizo frente con sus bienes, entre los que se encontraban su residencia de Benidorm, que finalmente perdió, y su casa de Madrid, situada en una de las mejores zonas residenciales de la capital y que fue embargada. Motivo por el cual se trasladó junto a su familia a otro hogar mucho más modesto en el mismo enclave.

Vanessa García atendiendo a los medios. (Foto: Gtres)

Una complicada situación de la que Vanessa fue consciente con el paso de los años, ya que cuando tuvo lugar, ella tan solo tenía dos años y era apenas un bebé. «No me di ni cuenta de la mudanza», ha desvelado. «Nunca me faltó de nada», ha reconocido, pese a las dificultades que atravesaron sus padres.