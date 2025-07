La historia no contada del padre de Julio Iglesias: su viuda habla tras dos décadas de silencio

Casi dos décadas después de la muerte del doctor Julio Iglesias Puga, más conocido popularmente como Papuchi, su viuda, Ronna Keith, ha roto su prolongado silencio. La estadounidense, que llevaba retirada completamente de la vida pública desde el fallecimiento del famoso ginecólogo en diciembre de 2005, ha reaparecido en una emotiva y reveladora entrevista en el programa TardeAR, donde ha hablado por primera vez en profundidad sobre su vida junto a Puga, el amor que los unió y el legado que dejó en sus hijos.

Ronna Keith, que hoy reside en Florida junto a los dos hijos que tuvo con Iglesias Puga, Jaime Nathaniel y Ruth, ha confesado que su regreso a España responde a un impulso emocional: mantener vivo el recuerdo del padre en sus hijos. «Durante todos estos años yo les he hablado mucho de su padre. Creo que es importante hablarles de él, para que conocieran el tipo de persona que era», ha explicado con serenidad. Para Keith, su esposo fue un hombre excepcional, lleno de humor, inteligencia y valores. «Nunca me he arrepentido de la diferencia de edad -se llevaban 48 años-, porque para los que le conocieron, él era muy juvenil, muy astuto y muy rápido de mente», asegura con firmeza.

Ronna Keith en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

El romance entre Keith e Iglesias Puga comenzó de manera fortuita pero intensa. Se conocieron en el Paseo de la Habana en Madrid, y, según relata ella, fue «amor a primera vista». «Me conquistó por su sentido del humor, por su inteligencia, por su devoción a la familia y a Dios. Esos valores fueron fundamentales para mí», ha contado con nostalgia. Pese a la controversia que despertó la relación por la diferencia generacional y el carácter mediático de Puga, padre del cantante Julio Iglesias, la pareja vivió una historia de amor discreta y auténtica.

Tras 11 años de relación, decidieron casarse en secreto en 2001, en una ceremonia íntima en Estados Unidos a la que no asistió ningún miembro de la familia Iglesias. «Mantener un secreto así tan delicioso fue importante para nosotros. Queríamos guardar un espacio de privacidad, que en ese momento era muy necesario», ha explicado Ronna sobre su decisión de mantener el enlace alejado de los focos y la presión mediática.

Ronna Keith en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

La muerte de Papuchi, a causa de una parada cardiorrespiratoria, marcó un antes y un después en la vida de Keith. Consciente de la atención que siempre atrajo su relación, decidió apartarse totalmente de los medios y centrarse en la crianza de sus hijos. Ahora que ambos han alcanzado la mayoría de edad, se siente preparada para recordar a Iglesias Puga desde un lugar más sereno. «Ha sido y será siempre el amor de mi vida», ha declarado sin dramatismo, pero con una profunda emoción.

Durante la entrevista, Ronna ha insistido en que el mejor legado que dejó su esposo fue su calidad humana. «Era una persona muy humana, con una actitud optimista hacia la vida. No quiero que mis hijos se tomen la vida tan en serio; su padre era alguien feliz, apasionado y con una gran capacidad para disfrutar cada momento», subraya. Esta filosofía es, según Keith, el regalo más valioso que Iglesias Puga pudo transmitir a su descendencia.