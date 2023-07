¿Dónde está Ronna Keith? El antecedente del caso Bertín en la familia de Julio Iglesias

Ronna Keith, viuda de Julio Iglesias Puga y última ‘madrastra’ del cantante Julio Iglesias vive retirada del foco mediático después de ser, en los años 90, una de las mujeres más populares de la esfera social de nuestro país. Por decisión propia, y tras la muerte del Doctor Iglesias Puga (Papuchi en los foros del corazón) en el año 2005, decidió alejarse del objetivo de los periodistas y retirarse conformando una nueva vida en Florida.

Aunque nadie ha vuelto a verla de manera oficial, lo cierto es que sí han trascendido los detalles de sus últimas vacaciones en España, concretamente en Peñíscola y junto a sus dos hijos, hijos de su difunto marido, hermanos de Julio Iglesias y tíos de Enrique, Julio José y Chábeli pero, por ende, unos completos desconocidos. Se trata de un claro ejemplo de lo que está sucediendo en el clan Osborne donde, tras conocerse la paternidad de Bertín al mismo tiempo que la maternidad de su hijo, tíos y sobrinos bailan en unas horquillas de edad que juegan con lo establecido por las normas sociales de la edad.

El padre de Julio Iglesias conoció a su primer hijo, Jaime Nathaniel Iglesias, fruto del feliz matrimonio con Ronna, del que ya se han cumplido 22 años. Una unión cuestionada debido al tema de la edad y que volvió a generar debate cuando se supo del primer embarazo de Keith. Críticas y comentarios a los que el doctor hacía oídos sordos con algunas de sus divertidas salidas frente a los medios al más puro estilo ‘espuni’. Salvando las diferencias con el asunto de Osborne, el bebé era muy deseado para el matrimonio y no fue la única descendencia para el abuelo de Enrique Iglesias. Lamentablemente, Iglesias Puga no conoció a su segunda hija en persona, Ruth, Ronna Keith estaba embarazada cuando el doctor fallecía a la edad de 90 años y, para más inri, la mujer del doctor estaba en Florida y no pudo decir adiós a su esposo.

Con la evidente brecha de edad entre tíos, sobrinos y hermanos, el contacto entre Ronna y sus hijos acabó disolviéndose hasta tal punto que el propio Julio José llegó a confirmar que su trato era nulo, como publicaba la periodista Ángela Mora en el confidencial Vanitatis, medio en el que se vieron las imágenes de las vacaciones de la familia Iglesias Keith en la Costa Blanca, donde el patriarca de la familia les dejó un apartamento en herencia. Una costumbre que no es esporádica sino que lleva realizando desde que los niños eran pequeños.

Con este antecedente, parece claro que la realidad que hoy vive Bertín Osborne, a pesar de parecer insólito, no es en ningún caso «raro, raro, raro», como el celebre gag del doctor Puga que tanto dio que hablar en su vida y que hoy vuelve a mezclar parentesco con saltos generacionales que bien podrían dar para un guion de una comedia de enredos familiares.