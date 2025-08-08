La inesperada ausencia de Kate Middleton y Guillermo en un acto clave de la familia real

Kate Middleton y el príncipe Guillermo no van a interrumpir sus vacaciones de verano para asistir a uno de los actos marcados en la agenda de la familia real británica. Fuentes oficiales del Palacio de Buckingham ya han confirmado que el próximo día 15 de agosto, varios de los miembros de La Firma, encabezados por los reyes Carlos III y Camila, van a participar en una serie de compromisos con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se rindió a los Aliados. Una rendición que se anunció el 15 de agosto de 1945 y se firmó formalmente el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio.

Según la casa real, los reyes asistirán a un servicio religioso en la Catedral de San Pablo, mismo escenario en el que el monarca se casó con Diana de Gales a principios de los años 80. Además, habrá otros actos paralelos tanto ese mismo día como antes, como un minuto de silencio nacional en todo el país y encuentros con veteranos. Sin embargo, aunque se espera la presencia de la princesa Ana, los duques de Edimburgo o los de Gloucester, no hay noticia de los príncipes de Gales.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en Windsor. (Foto: Gtres)

La ausencia de Kate y Guillermo

A pesar de la importancia de este aniversario y de que la princesa de Gales ya ha ido retomando poco a poco su agenda desde que anunciara que su cáncer estaba en remisión, no se espera que la familia del príncipe Guillermo asista a las celebraciones. El motivo, según ha trascendido, no es otro que las vacaciones escolares de sus tres hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis.

Desde que Kate Middleton fuera diagnosticada de cáncer, las prioridades de los príncipes han cambiado de manera significativa y, aunque no descuidan en ningún caso su agenda oficial, sí que dan prioridad a pasar tiempo con su familia y a atender a sus hijos. Algo que el rey Carlos III apoya y comprende, sobre todo, porque, aunque ellos sean la segunda línea de representación, todavía tienen opción de mantener una carga de trabajo algo inferior a la del jefe del Estado.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton en un acto oficial. (Foto: Gtres)

En este caso, fuentes oficiales no se han pronunciado sobre le motivo de la ausencia de los príncipes de Gales, pero todo apunta a que se debe a las vacaciones estivales de sus hijos. Los nietos del rey Carlos III aún no han comenzado las clases tras el verano y sus padres quieren pasar todo el tiempo posible con ellos, sobre todo, tras el año tan complicado que han tenido que afrontar. Se sabe que hace poco estuvieron en Grecia con los padres de la princesa, pero no hay más información sobre lo que han estado haciendo después. Eso sí, a Guillermo le pudimos ver recientemente con su hija Carlota en un partido de fútbol en Basilea en el que coincidieron con la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La princesa y la infanta con el príncipe de Gales y su hija Carlota . (Foto: Casa Real España)

Lo habitual es que la familia aproveche estas semanas para viajar a Escocia y reunirse con otros miembros de los Windsor, o bien para descansar en su casa de Anmer Hall, que ha sido su refugio en momentos complicados. En otros años también han estado en las islas Sorlingas o incluso en el Caribe, destino habitual de viaje de la familia Middleton.