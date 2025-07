Dos herederos, una corona: lo que une y separa a Jorge y a Guillermo a los 12 años

El príncipe Jorge de Gales sopla las velas de su 12 cumpleaños en un momento mucho más tranquilo que el año pasado. Ya de vacaciones y con la mirada puesta en aprovechar para estar con sus seres queridos, este año la sombra del cáncer de su madre no acecha tan de cerca a la familia. Kate Middleton ya ha retomado poco a poco su agenda y ella misma confirmó oficialmente a principios de año que su enfermedad estaba en remisión. Esto no significa que esté curada del todo, pero sí da un respiro a la princesa y, de paso, a su familia.

No se conocen los planes concretos de los príncipes de Gales para esta fecha tan especial. Un aniversario marcado en el calendario de toda la familia real, en el que la continuidad de la dinastía quedó asegurada con el nacimiento de Jorge. Un niño cuyo destino ha estado marcado desde el primer momento, aunque él no haya sido consciente hasta más adelante.

El príncipe Guillermo junto a sus hijos Jorge, Charlotte y Louis. (Foto: Instagram)

En efecto, Jorge se mira en el espejo de su padre de la misma manera que Guillermo intentaba hacerlo en el del actual rey, aunque en su caso no había tanta proximidad ni similitudes. El pequeño príncipe tiene un entorno familiar mucho más adecuado del que gozaba su padre, pero no también más presión que la de sus hermanos. No le veremos haciendo bromas como a Luis y su actitud en los actos oficiales es mucho más contenida y controlada. No da un paso en falso porque ya, a sus 12 años, es muy consciente de su futuro.

El espejo del príncipe

Para bien o para mal, Guillermo es la figura referencial del príncipe, tanto para cuestiones personales como institucionales. Vamos a dejar de lado el evidente parecido físico -con algunos rasgos Spencer- y poner el foco en cuestiones más relacionadas con su formación y su carácter. Jorge comparte con su padre su afición por el fútbol y los dos tienen ese aire tímido y reservado. Algo que Guillermo ha ido perdiendo con el paso del tiempo.

El príncipe Jorge en un torneo en Londres. (Gtres)

Como heredero al trono y heredero del heredero, entre Guillermo y Jorge hay más cosas en común de las que puede haber entre el príncipe de Gales y sus otros hijos. Por ejemplo, los dos han estado en la misma posición con respecto a la sucesión a la misma edad, la segunda. Su educación ha sido privilegiada, en el caso de Guillermo, en Eton a partir de los 13 años y aunque aún no se ha confirmado de manera oficial, se espera que Jorge no rompa con esta tradición y también sea alumno de este prestigioso centro.

No hay que dejar de lado el tema de la exposición pública. En el caso de ambos ha sido gradual y de manera muy especial a partir de la adolescencia, cuando Guillermo empezó a ser consciente de que él era diferente de su hermano y ahora Jorge sabe que su destino es otro del de sus hermanos. Por cierto, fue a partir de los 12 años cuando Guillermo empezó a volar con su padre, por una cuestión protocolaria, con lo cual, se espera que ahora Jorge también lo haga.

La princesa Diana de Gales junto a sus hijos, el príncipe Harry y el príncipe Guillermo (Foto: Gtres)

Una infancia diferente

A pesar de que son muchas las semejanzas entre el príncipe Jorge y su padre a la edad que acaba de cumplir, lo cierto es que también hay algunas destacadas diferencias. La más importante de ellas tiene que ver con su entorno familiar. Jorge no se ha encontrado en una situación tan delicada como la que tuvo que vivir Guillermo con las tensiones entre sus padres y su posterior divorcio, por no hablar de la muerte de Diana en 1997, aunque en aquel momento ya tenía 15 años.

Guillermo y Harry en Eton con sus padres. (Foto: Gtres).

Este contexto familiar ha sido muy positivo para la educación del príncipe y de sus hermanos, en un entorno positivo y cariñoso, sin tensiones. Kate Middleton y Guillermo han querido que sus hijos tengan una infancia lo más normal posible, mientras que Carlos y Diana seguían protocolos más rígidos.

El único episodio dramático que se puede señalar es el de la enfermedad de su madre, que los príncipes han sabido gestionar pasando más tiempo con sus hijos y priorizando la familia sobre los compromisos institucionales. Esto habría sido impensable en el pasado.

A pesar de que tanto para Jorge como para Guillermo la exposición pública ha ido in crescendo con el paso de los años, en el caso de Jorge sí que existe una mayor presión debido al auge de las redes sociales y a la inmediatez de los medios. En tiempos de Lady Di se podía controlar algo más lo que se publicaba, al menos al principio.