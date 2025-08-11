Mientras que el rey Carlos III disfruta un año más del buen clima de Escocia, su esposa ha hecho una escapada en solitario. El monarca y la reina Camila tienen por costumbre pasar de vez en cuando tiempo por separado, sin que ello sea fuente de rumores de crisis en su matrimonio. De hecho, la reina cuenta con una casa que mantiene desde su etapa previa a la boda, a la que se traslada cuando necesita pasar un tiempo a solas alejada de los protocolos y presiones de la corte.

Esta vez, aprovechando el final de la agenda oficial y antes de que comiencen de nuevo los compromisos institucionales, la reina Camila se ha escapado al Mediterráneo, donde ha sido captada por los fotógrafos a bordo de un espectacular yate. Ha sido en las islas griegas, el mismo destino que eligieron los príncipes de Gales hace algunas semanas para unas discretas vacaciones en familia, donde la consorte ha sido fotografiada a bordo del lujoso yate Zenobia.

Se trata de una impresionante embarcación valorada en más de 34 millones de euros propiedad del multimillonario sirio-saudí Wafic Said, conocido por sus vínculos con el mundo político conservador. Un detalle que ha generado controversia en el Reino Unido, ya que no está bien visto que la realeza tenga vínculos especiales con la política. Los miembros de la familia real no tienen permitido manifestar opiniones políticas y deben mantenerse al margen, sobre todo, el monarca, para evitar conflictos. En este caso, Carlos III no la acompañaba, pero ella es el nexo más directo con la jefatura del Estado, por lo que esta escapada puede generar especulaciones.

Mal momento, anfitrión inadecuado

El viaje de la reina Camila se ha producido en un momento en el que el Reino Unido se encuentra en un momento de fuerte crisis económica. El propio rey Carlos III ha hablado públicamente de su intención de reducir los gastos de la realeza y ha tomado medidas al respecto, por lo que la actitud de su esposa puede resultar contradictoria. No cabe duda de que a la reina la habrán invitado a estas vacaciones, pero esto no quita los costes de seguridad asociados, que son mayores en estancias en el extranjero que si, por ejemplo, se quedara en Escocia.

La reina Camila durante unas vacaciones en Baleares. (Foto: Gtres)

En principio no hay pruebas de que la reina Camila haya cometido ningún tipo de infracción ni, mucho menos, un delito, pero no deja de ser un gesto de mal gusto en un contexto de crisis económica para la mayoría de los británicos. Marcharse a Grecia en un yate de lujo es algo que la mayoría de las personas no puede permitirse y que no va en consonancia con la política de austeridad que ahora defiende el rey Carlos III.

Mientras que la reina ha disfrutado de esta escapada veraniega, el rey ha continuado con su agenda oficial. Carlos III estuvo hace unos días en unos juegos en Escocia, donde disfruta de su tiempo libre en verano, tal como solía hacer la Reina Isabel II. Se espera que en los próximos días viajen a Balmoral otros miembros de la familia real para las tradicionales vacaciones, una vez culminen las celebraciones del 15 de agosto.

Los Reyes Carlos y Camila en un acto juntos. (Foto: Gtres)

La relación entre la familia real y el propietario del yate Zenobia, Wafic Said, no es nueva. El empresario ha sido invitado a eventos privados en Clarence House y su esposa también mantiene relaciones con figuras de la realeza.

Wafic Said es uno de los hombres más ricos del Reino Unido, con una fortuna de 1.900 millones de libras. Fue un importante donante del Partido Conservador antes de que se modificaran las normas en el año 2000, que permitían solamente que quienes estaban registrados en el censo electoral del Reino Unido donaran dinero a los partidos. Era muy amigo de la ex primera ministra Margaret Thatcher. Su esposa, Rosemary, con quien lleva 56 años casado, sigue siendo donante del Partido Conservador. Los expertos afirman que es crucial que la Familia Real se mantenga apolítica.