Aunque algunos royals sí que están participando en actos oficiales de manera puntual -como el rey Carlos III-, la mayoría de los miembros de la realeza se encuentran estas semanas de vacaciones, entre ellos, por ejemplo, los Reyes don Felipe y doña Letizia. La Familia Real de España es una de las que menos vacaciones privadas tiene durante el verano, apenas dos semanas, mientras que otras pasan mucho más tiempo alejadas de los compromisos oficiales, lo que da lugar a comentarios y críticas. Es el caso de los reyes de los Países Bajos, Máxima y Guillermo de Holanda.

Año tras año, los Orange pasan varias semanas de vacaciones privadas lejos de Holanda, habitualmente entre Argentina y la espectacular casa que tienen en Grecia. A principios del mes de julio, tras la tradicional sesión de fotos de verano, la familia comienza su período de descanso y está dos meses alejada de los focos. El monarca no se desvincula del todo de la actividad y puede ser que se le vea en algún acto puntual, pero la agenda se paraliza por completo durante casi ocho semanas.

Los reyes Guillermo y Máxima de Holanda a su llegada a un concierto. (Foto: Gtres)

Un período que muchos podría considerar excesivo, sobre todo, si se compara con el de los royals españoles pero que, además, genera críticas porque Máxima y Guillermo no eligen un destino nacional. Si la familia pausara su agenda, pero se quedara en los Países Bajos ayudaría a promover el turismo y no estaría mal visto. Sin embargo, asumir los costes de seguridad a miles de kilómetros no resulta algo del gusto de los contribuyentes.

El problema de la seguridad

De hecho, el tema de la seguridad ha sido una de las cuestiones que más dolores de cabeza ha provocado al monarca. En 2014 el Gobierno tuvo que pagar casi medio millón de euros por la construcción de una valla alrededor de la casa griega de os reyes, algo que fue muy cuestionado. A esto hay que añadir que, en 2020, Máxima y Guillermo se saltaron las recomendaciones y viajaron a Grecia en plena pandemia, con la aprobación del entonces primer ministro Mark Rutte. El Ejecutivo recomendaba a los ciudadanos que no hicieran viajes internacionales. La popularidad de la familia real se desplomó y todavía hay quien considera que Guillermo no ha recuperado aún la confianza de los ciudadanos.

Amalia de Holanda en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Contraste con otros royals

Que la familia real se marche a Grecia durante casi dos meses en verano es algo que en los Países Bajos no está bien visto por varias razones. Además de los costes de seguridad de los que ya hemos hablado, son muchos los holandeses que no entienden la necesidad de unas vacaciones de lujo fuera de Holanda en un momento de crisis económica que afecta al ámbito mundial. Más aún porque el destino elegido ni siquiera tiene una relación directa con la reina, como podría ocurrir con Argentina, que entonces se podría comprender el viaje.

Las princesas Amalia, Alexia y Ariane de los Países Bajos en un posado. (Foto: Gtres)

De hecho, el resto de las familias reales tiene una actitud completamente diferente. Los Reyes Felipe y Letizia promueven el turismo en Mallorca antes de irse de vacaciones privadas. Carlos III descansa en el Castillo de Balmoral -aunque Camila no se ha librado de las críticas por su viaje a Grecia-, los reyes de Suecia se marchan a la isla de Öland y los noruegos a su palacio de verano en Bygdøy. Muchos en Holanda echan de menos la época en la que la reina Juliana recorría en bicicleta las islas del Mar de Frisia, aunque ya la princesa Beatriz empezó a apostar por las vacaciones en el extranjero, en su caso, en la Toscana.

No se puede forzar a los royals a pasar sus vacaciones en casa, pero encontrar un equilibrio entre los viajes internacionales y el turismo nacional sería muy positivo, sobre todo, para la imagen de Guillermo y Máxima.