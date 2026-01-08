Alice Campello ha explotado en redes sociales tras las informaciones que apuntan una tercera persona en medio de los incesantes rumores de ruptura con Álvaro Morata. La empresaria italiana ha dicho basta, y aunque oficialmente ninguno de los protagonistas ha confirmado una separación, muchos de sus comunicados en sus perfiles sociales hablan por sí solos sobre un evidente distanciamiento. Ahora, la influencer ha sacado a la palestra a Elena Sirigu -una experta en gestión de empresas deportivas vinculada al equipo en el que actualmente juega el futbolista-, de la que dicen que podría haber interferido en su matrimonio.

El comunicado urgente de Alice Campello

Tras unas vacaciones junto a sus hijos por Navidad -y en las que no consta que estuviera Morata-, Campello ha roto su silencio sobre los rumores que apuntan que Sirigu es la tercera en discordia en esta crisis. Sin embargo, Alice ha negado la mayor y ha salido en su defensa. «Es una amiga de la familia a la que conozco desde hace años y puedo afirmar con absoluta certeza que no es una persona así ni ha hecho nunca nada de lo que se le atribuye», comienza diciendo.

Alice Campello lanza un contundente comunicado sobre una posible tercera persona en su matrimonio. (Foto: Redes Sociales)

Estas palabras de la empresaria llegaban minutos después de que Gabriele Parpiglia, un periodista italiano, asegurase que existe un triángulo amoroso. Sin embargo, y lejos de huir de la polémica, Campello ha dado un paso al frente e incluso se ha atrevido a contar la conversación telefónica que mantuvo con Sirigu tras los rumores: «Me llamó llorando por todo lo que le han echado encima, y no se merece que la tachen de rompe familias. En estos meses he leído de todo, a menudo hipótesis absurdas: parece que hay una necesidad a toda costa de identificar a una tercera persona, pero esto no puede ni debe hacerse atacando a personas completamente ajenas a los hechos».

Muy molesta sobre los que apuntan a deslealtades e incluso a una persona con nombre y apellido, Campello ha desvelado qué vínculo mantiene con la empresaria deportiva: «La defiendo porque es inocente y porque, como mujer, sé muy bien lo mucho que ciertas acusaciones pueden herir, dañar y dejar huellas profundas en la vida personal, profesional y familiar. No es una persona que merezca esta exposición ni ver su nombre asociado a cosas que no ha hecho. Nuestra relación siempre ha sido clara: incluso dedicó su tesis de licenciatura a Masqmai, y es una persona seria, con valores y una familia respetable».

Finalmente, y debido a las especulaciones sobre su relación con el padre de sus cuatro hijos, Campello ha pedido «respeto» debido a la delicada situación que atraviesan. «Dejen de inventar o buscar historias que no existen. Este tipo de especulaciones pueden causar graves daños a terceras personas que no tienen ninguna responsabilidad y que no merecen verse involucradas», ha concluido Alice.