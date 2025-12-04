Álvaro Morata rompe su silencio y da explicaciones sobre su crisis con Alice Campello

La relación de Álvaro Morata y Alice Campello no atraviesa un buen momento. Así lo confirman fuentes cercanas a la pareja y los rumores no se han hecho esperar. Por ese motivo, el futbolista ha dado un paso adelante, ha roto su silencio y ha explicado que no hay terceras personas ni ningún tipo de infidelidad. Ha hablado con la colaboradora Alexia Rivas, quien se ha encargado de trasladar su versión de los hechos para poner fin a las especulaciones.

«Me asegura que no hay ninguna tercera persona y menos una infidelidad», ha empezado diciendo la periodista. Después ha recordado que Morata fue bastante directo la primera vez que se separó, así que piensa que, si hubiese pasado algo extraño, lo habría dicho sin ningún problema. «Me lo jura casi por sus hijos», explica con contundencia.

Alice Campello y Álvaro Morata. (Foto: Instagram)

Álvaro no ha confirmado ni desmentido su ruptura, simplemente se ha limitado a decir que está «bien» y «tranquilo», a pesar del revuelo mediático que ha generado su situación sentimental. Alexia ha explicado que su entrevistado ya está acostumbrado a las habladurías, por eso no tiene en cuenta lo último que se está diciendo. «Me dice que está bien y que le da igual lo que diga la gente, ya que han dicho todo sobre él».

La familia desmiente la ruptura

El periodista Antonio Rossi tiene una información similar a la de Alexia Rivas. Él ha hablado con familiares y amigos de la pareja y todos desmienten la separación. Es más, el entorno afirma que, si deciden dar el paso, serán ellos mismos los que lo anuncien a través de sus redes sociales, igual que hicieron en su momento.

Álvaro Morata y Alice Campello tras un partido de futbol. (Foto: Gtres)

En LOOK recordamos que en agosto de 2024, Alice y Morata emitieron un comunicado conjunto confirmando su ruptura: «Tras un tiempo de reflexión, hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo. Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás».

El futbolista y la empresaria recalcaron que su ruptura no estaba motivada por terceras personas, así que pidieron que ese tipo de rumores cayeran en saco roto lo antes posible. «No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas».

Un proceso muy complicado

Alice Campello en un evento. (Foto: Gtres)

Cuando parecía que todo estaba bien entre Álvaro Morata y su mujer, han salido a la luz unas informaciones que han encendido las alarmas. Sólo ellos saben lo que ha pasado y es posible que antes o después terminen dando explicaciones. De hecho, Alice Campello siempre ha sido honesta y ha admitido sin tapujos lo complicado que ha sido, en algunos momentos, su relación, separación y posterior reconciliación con el futbolista.

Durante un reportaje para la revista Fashion, le preguntaron si las segundas oportunidades funcionaban y ella contestó: «Depende de los sentimientos que tenga una pareja, del porqué de la crisis, del empeño que pone cada uno… Al final, depende de muchos factores, pero creo que, si hay amor, es un aprendizaje muy bonito y, al estar separados, se entiende y valora mucho lo que necesita y siente la otra persona». Ahora habrá que esperar para ver si se anima a compartir su punto de vista del nuevo bache que afronta junto a su marido.