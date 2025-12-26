La divertida reacción de los hijos de Hiba Abouk al ver a su madre en un cartel: "¡Qué sexy!"

Hiba Abouk ha compartido un tierno vídeo en redes sociales en el que nos muestra la divertida reacción que han tenido sus dos hijos al encontrarse un enorme cartel con la cara de la actriz en una parada de autobús mientras paseaban por Gran Vía. Y es que no cabe duda de que los pequeños Amín y Naím son los mayores fans que pueda tener y el orgullo de su vida. Abouk, quien es imagen de Max Factor, ha querido compartir con sus seguidores lo unida que está a sus pequeños. «¡Qué guapa!», se les oye gritar emocionados. «¡Qué sexy estás!», prosiguen a plena voz mientras ella se ríe.

Captura de las stories de Hiba Abouk. (Redes sociales)

Los dos niños, fruto de su relación con Achraf Hakimi, se han convertido en una de sus mayores alegrías, y es que Hiba está completamente volcada con su crianza. De hecho, logró salir adelante tras su complicado divorcio con el futbolista gracias al inmenso amor que les tiene. Y es que en todo momento ha presumido del gran equipo que forman los tres, además de la excelente comunicación que mantiene con su ex. Pese a su ruptura, Hamiki resulta un apoyo fundamental.

Hiba Abouk posando en un evento. (Foto: Gtres)

Hiba Abouk y Achraf Hakimi, un gran equipo por el bien de sus hijos

«Hay muy buena comunicación, ellos son la prioridad y están felices, cuando ellos son la prioridad, todo lo demás pasa a un segundo plano», ha explicado en referencia a cómo llevan la crianza de los dos pequeños. «Que ellos estén bien, con mucho amor y con mucho cariño», concluye. De hecho, nunca ha dudado a la hora de defender esta faceta del futbolista y expresar públicamente si considera que es buen padre: «Absolutamente».

Es más, actualmente ambos mantienen una gran dinámica familiar, haciendo planes con sus hijos y presumiendo de una gran cordialidad y respeto. Así, queda claro que los dos han dejado los enfrentamientos en el pasado, un paso del que Hiba se siente muy orgullosa. «Todo lo que tiene que ver con el núcleo de tu familia es más duro de encajar», reconocía hace un tiempo. «Ahí es donde yo me he dado cuenta de que lo he resuelto muy bien».

Hiba Abouk y Achraf Hamiki. (Foto: Gtres)

Y no solo eso, sino que Amín, de tan solo cinco años, ha demostrado sentir la misma pasión que su padre por el deporte. Algo que Hiba suele mostrarnos en redes, donde nos deja ver cómo son algunos de los entrenos que madre e hijo realizan en casa. Pese a lo exigente de su trabajo, Abouk intenta conciliar de la mejor manera ese intenso ritmo de vida con la maternidad. Tanto es así, que no duda a la hora de hablar sobre las complicaciones que le toca afrontar a veces.

Por ejemplo, coger el último avión para poder pasar el máximo tiempo posible con los pequeños. «Aterricé a la una de la mañana, y a las seis estaba en mi puesto de trabajo», explicaba hace un tiempo. «Un beso a todas las madres que sacrifican y saben lo duro que es (y a las demás también)», se sinceraba con sus seguidores.