Así cubrirán las diferentes cadenas de TV la visita del Papa a España

La visita a España del Papa León XIV es uno de los acontecimientos más importantes del año y todas las cadenas importantes de nuestro país ya están preparadas para el evento que comenzará este sábado 6 de junio. Te contamos cómo será la cobertura de los principales canales de Mediaset España, Atresmedia y RTVE, además de la programación especial que tiene preparada Telemadrid.

MEDIASET

El principal hito de esta cobertura tendrá lugar el domingo 7 de junio (9:45 horas) con la emisión en directo de la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi que el Papa celebrará en la Plaza de Cibeles, uno de los actos centrales y más multitudinarios de su visita.

Informativos Telecinco ofrecerá una edición especial conducida por María Casado, acompañada por Darío Menor, corresponsal de la cadena en Roma y experto vaticanista; y por Javier Sánchez Cervera, párroco de la iglesia de San Sebastián Mártir de San Sebastián de los Reyes, además de equipos desplazados sobre el terreno para acercar a los espectadores todos los detalles de una ceremonia que previsiblemente reunirá a centenares de miles de fieles en el centro de Madrid.

Además, las distintas ediciones de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro a lo largo de la semana recogerán los momentos más destacados de la visita apostólica.

Por la tarde, Fiesta contará en directo con Patricia Pardo y Christian Gálvez, conductores al día siguiente del gran encuentro de León XIV con la comunidad diocesana en el Bernabéu.

Ya en el arranque de la semana, los programas matinales de Telecinco -La mirada crítica, El programa de Ana Rosa y Vamos a ver-, junto a En boca de todos, en Cuatro, dedicarán una atención destacada a la visita con expertos, colaboradores en plató y equipos desplazados a los distintos escenarios de la agenda del Pontífice. Además, Vamos a ver acompañará a Patricia Pardo en los preparativos y ensayos del gran evento que conducirá por la tarde.

Por su parte, El tiempo justo en Telecinco y Todo es mentira en Cuatro seguirán de cerca la actualidad generada por la visita y conectarán en directo con algunos de sus momentos más relevantes.

En jornadas posteriores, los espacios de producción propia de Mediaset

España mantendrán la atención sobre los actos previstos en Barcelona y Gran Canaria mediante conexiones en directo, reportajes y el análisis de expertos.

La plataforma de streaming de Mediaset España, Mediaset Infinity, habilitará un canal especial para seguir en directo todos los actos públicos de León XIV durante su visita apostólica a España.

ANTENA 3

Por su parte, el próximo domingo, a partir de las 09:15 horas, Antena 3 Noticias, los informativos líderes de la televisión, emitirán el Especial Visita del Papa a España: León XIV en Madrid. Toda la información en directo estárá apoyada por una mesa de analistas moderada por Mónica Carrillo y Matías Prats y compuesta por Cristina Sánchez (directora de Alfa y Omega), José Beltrán (director de Vida Nueva), el sacerdote salesiano Mateo G. Alonso y la experta en protocolo Gloria Campos.

Además, Antena 3 Noticias seguirá con detenimiento todo el desarrollo de la visita del Sumo Pontífice durante el fin de semana en sus ediciones con Mónica Carrillo y Matías Prats.

Además, Antena 3 Noticias también se volcará con la visita del Papa a través del ámbito digital durante los días que se encuentre en nuestro país. El domingo, además del habitual minuto a minuto en directo, mantendrá la cobertura tras el especial a través de TikTok con un directo desde su cuenta.

RTVE

El despliegue de los Servicios Informativos de TVE comenzará el sábado 6 de junio con la emisión en directo en La 1 y el Canal 24 horas de la llegada del Pontífice al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, prevista a las 10:30 horas, y los encuentros institucionales a las 11:30 horas en el Palacio Real. Presentarán Lourdes Maldonado e Igor Gómez desde Torrespaña y Marc Sala desde La Almudena.

El sábado por la tarde, Lourdes Maldonado y Marc Sala conducirán en La 1 y el Canal 24 horas otro especial, que incluirá a las 18:00 horas el encuentro del papa con el proyecto social CEDIA 24 Horas de Cáritas Diocesana de Madrid y posteriormente, la Vigilia de Oración con jóvenes en la Plaza de Lima, prevista a las 20:30 horas.

El domingo 7 de junio por la mañana, La 1 y el Canal 24 horas ofrecerán un programa especial a cargo de Pepa Bueno y Marc Sala con motivo de la Santa Misa desde la Plaza de Cibeles (10:00 horas), seguida del recorrido del papa por las calles de la capital. A las 18:00 horas, el dispositivo especial liderado por Lourdes Maldonado y Marc Sala se desplazará al encuentro Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte, en el Movistar Arena.

El lunes 8, La hora de La 1 informará del encuentro de León XIV con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previsto a las 09:30 horas.

A las 10:15 horas arrancará Alejandra Herranz en la 1 y el Canal 24 horas un especial para contar el encuentro institucional en las Cortes Generales, seguido de un encuentro con la Conferencia Episcopal Española. Por la tarde, Pepa Bueno continuará con la programación especial con la retransmisión en La 1 y el Canal 24 horas de la oración y homenaje a la Virgen de La Almudena (18:00 horas ) y el encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu (19:00 horas.)

El martes 9, último día del papa en Madrid, La hora de La 1 contará el encuentro con voluntarios en IFEMA (10:20 horas.). A partir de las 12:00 horas, desde la ciudad condal, Alejandra Herranz y Lorenzo Milá conducirán un programa especial en La 1 y Canal 24 horas que incluirá su llegada a El Prat, desde donde se desplazará a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulàlia para una primera oración (13:00 horas). Por la tarde, La 1 y Canal 24 horas ofrecerán en directo la Vigilia en el Estadio Olímpico de Montjuic (20:00 horas), con Cristina Villanueva y Oriol Nolis in situ.

El miércoles 10, desde las 10:35 horas, especial en La 1 y Canal 24 horas con Alejandra Herranz y Lorenzo Milá que incluirá la visita a la cárcel de Brians y la posterior visita a Montserrat (12:00 horas), donde recorrerá la basílica y compartirá un almuerzo con la comunidad de monjes benedictinos.

Por la tarde, Pepa Bueno y Gemma Nierga retomarán la programación especial, que incluirá uno de los actos más relevantes del viaje, la visita a la Basílica de la Sagrada Familia, a las 19:30 horas, donde presidirá la Santa Misa y bendecirá la nueva torre coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. Los actos concluirán con un espectáculo de luces.

El jueves 11, el pontífice se trasladará a Las Palmas de Gran Canaria y lo contará La hora de La 1 en La 1 y Canal 24 horas. En la isla destaca el encuentro con personas migrantes en el puerto de Arguineguín, previsto a las 11:40 horas (hora insular), que contará en un especial Alejandra Herranz. Por la tarde tendrá lugar la misa en el estadio de Gran Canaria, que emitirán La 2 y el Canal 24 horas.

El viernes 12, último día de visita, se desarrollará en Tenerife. Herranz seguirá a los mandos de la programación especial de La 1 y el Canal 24 horas con la retransmisión de una visita a un centro de migrantes, la misa en el Puerto de Santa Cruz y la ceremonia de despedida desde el aeropuerto internacional de Tenerife Norte – Los Rodeos, con salida destino a Roma (15:00 horas).

Resumen de la programación especial de La 1 de RTVE

Sábado 6 de junio:

10:30 horas — Llegada del Papa a Madrid

11:30 horas — Encuentros en el Palacio Real

18:00 horas — Encuentro con el proyecto CEDIA 24 horas

20:30 horas — Vigilia de oración en la Plaza de Lima

Domingo 7 de junio:

10:00 horas — Santa Misa desde la Plaza de Cibeles

18:00 horas — Encuentro en el Movistar Arena

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Lunes 8 de junio:

09:30 horas — La hora de La 1: Encuentro con Pedro Sánchez

10:15 horas — Encuentro en las Cortes Generales

18:00 horas — Homenaje a la Virgen de La Almudena

19:00 horas — Encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu

Martes 9 de junio:

10:20 horas — La hora de La 1: Encuentro con voluntarios en IFEMA

12:00 horas — Llegada del Papa a Barcelona

20:00 horas — Vigilia en el estadio Olímpico

Miércoles 10 de junio:

10:35 horas — Visita del Papa a la cárcel de Brians

12:00 horas — Visita del Papa a Montserrat

19:30 horas — Santa Misa en la Sagrada Familia

Jueves 11 de junio:

11:40 horas — Encuentro con personas migrantes en Arguineguín

Viernes 12 de junio:

Banda matinal — Visita a un centro de migrantes y misa en el Puerto de Santa Cruz

15:00 horas — Ceremonia de despedida

TELEMADRID

La cadena autonómica de la Comunidad de Madrid iniciará una programación especial con Ricardo Altable y Raquel Pina al frente el sábado 6 por la mañana con la llegada de León XIV al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Esa misma jornada, a partir de las 18:00 horas, Víctor Arribas estará al frente del seguimiento del encuentro del papa con el proyecto social CEDIA 24 Horas de Cáritas Diocesana de Madrid y de la vigilia de oración con jóvenes programada en la Plaza de Lima.

El domingo 7 de junio, desde las 9:30 horas , María López seguirá la celebración de la Santa Misa en la Plaza de Cibeles y el posterior recorrido de la procesión del Corpus.

A partir de las 17:30 horas, tomará el relevo Víctor Arribas en el acto Tejer redes, que reunirá en el Movistar Arena a representantes del ámbito de la cultura, el arte, la economía y el deporte.

La agenda del lunes 8 incluirá algunos de los principales encuentros institucionales del viaje. Buenos días, Madrid, con Pina y Altable, retransmitirá la reunión de León XIV con el presidente del Gobierno y su visita a las Cortes Generales.

Mientras que María Rey, en 120 Minutos, recogerá el encuentro con los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal Española. A las 18:00 horas, Laura Gómez y María López estarán al frente de la retransmisión de la ofrenda floral en la Catedral de la Almudena. López continuará con el acto previsto en el estadio Santiago Bernabéu, que presentarán Christian Gálvez y su mujer Patricia Pardo.

El seguimiento continuará el martes 9, en Buenos días, Madrid con el encuentro del Pontífice con los voluntarios en IFEMA, una de las citas más representativas del programa pastoral de la visita.