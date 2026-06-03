Guía de la visita del Papa a Madrid, Barcelona y Canarias: agenda, cortes de tráfico y de metro, conciertos y cómo inscribirse

El Papa León XIV visitará España esta semana y la que viene. Es la primera visita de un Sumo Pontífice a nuestro país desde 2011, hace 15 años, cuando Benedicto XVI viajó a Madrid con motivo de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud que tuvieron lugar en Madrid.

El Papa visitará Madrid, Barcelona y Canarias en una agenda que se desarrollará en una semana y que recogerá actos de todo tipo. A continuación, te explicamos todos los detalles para que no te pierdas nada.

¿Cuándo llega el Papa a España?

El Papa León XIV llegará a España el próximo sábado, 6 de junio. Aterrizará en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:30 horas, donde tendrá lugar la recepción oficial. A continuación, comenzarán a desarrollarse todos los actos.

Agenda del Papa en Madrid el 6 de junio

Su Santidad se trasladará al Palacio Real de Madrid desde el aeropuerto madrileño para asistir a la ceremonia de bienvenida, que tendrá lugar a las 11:30 horas. Seguidamente, visitará a los Reyes Felipe VI y Letizia. A las 12:30, pronunciará su primer discurso oficial en España ante autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.

Por la tarde, la agenda incluirá distintos actos sociales. A las 18:00 horas, visitará el Centro de Información y Acogida CEDIA 24 horas para personas sin hogar de Cáritas Madrid y a las 20:30 presidirá una vigilia de oración con jóvenes en Madrid en la Plaza de Lima. En este acto están previstas las actuaciones de Siloé, Beret, Mr. Rain, Inazio, Hey Kid y Lola Tuduri.

Agenda del Papa en Madrid el 7 de junio

El acto central del viaje a Madrid se celebrará el domingo con la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles a las 10:00 horas.

Por la tarde, tras un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica, el Pontífice acudirá al Movistar Arena de Madrid a las 18:00 horas. Allí participará en el evento Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte, donde ofrecerá un discurso a representantes culturales. La jornada concluirá con una cena en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid.

Agenda del Papa en Madrid el 8 de junio

La mañana del lunes estará centrada en la agenda institucional. A las 09:30 horas se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente, acudirá al Congreso de los Diputados para un encuentro con parlamentarios españoles.

Más tarde, en torno a las 11:30 horas, visitará la Conferencia Episcopal Española, donde saludará a los obispos de España y compartirá con ellos un almuerzo.

Por la tarde, a las 18:00, tendrá lugar una oración y un homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral en honor a la patrona de Madrid. A las 19:00, el Santo Padre pondrá rumbo al Estadio Santiago Bernabéu, donde se celebrará un encuentro multitudinario con la comunidad diocesana.

Agenda del Papa en Madrid el 9 de junio

En su último día en Madrid, el Papa León XIV dedicará la mañana a los voluntarios, con un encuentro a las 10:20 horas en el Pabellón 3 de IFEMA Madrid. Finalmente, a las 11:10, partirá desde el aeropuerto de Barajas para continuar su Viaje Apostólico en Barcelona, poniendo fin a su visita en la capital.

Agenda del Papa en Barcelona el 9 de junio

León XIV aterrizará en Barcelona y se dirigirá al centro de la ciudad condal para presidir el Rezo de la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia a las 13:00. Por la tarde, a las 20:00 horas, presidirá la vigilia de oración en el estadio olímpico Lluís Companys.

Agenda del Papa en Barcelona el 10 de junio

El miércoles, el Papa arrancará la jornada visitando el centro penitenciario Brians 1. A las 12:00, participará en la oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat. Posteriormente, asistirá a una comida con la comunidad benedictina de Montserrat.

Ya por la tarde, a las 16:30, está programado un encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la iglesia de San Agustín. A las 19:30 horas presidirá la santa misa en la Basílica de la Sagrada Familia e inaugurará la Torre de Jesucristo.

Agenda del Papa en Canarias el 11 de junio

El 11 de junio por la mañana arrancará la visita de León XIV a Canarias. A las 11:40 horas tiene previsto encontrarse personas inmigrantes y los trabajadores y voluntarios que los atienden en el Muelle de Arguineguín, en Gran Canaria.

Tras este acto, mantendrá un encuentro en la Catedral de Santa Ana con el clero y los agentes de pastoral de la Diócesis de Gran Canaria a las 13:30.

Por la tarde, a las 18:30 horas, el Sumo Pontífice celebrará una misa solemne en el Estadio de Gran Canaria.

Agenda del Papa en Canarias el 12 de junio

El 12 de junio el Papa pondrá rumbo a Tenerife, donde mantendrá otro encuentro con inmigrantes a las 09:30, esta vez en el centro Las Raíces. Tras esto, se reunirá en la Plaza del Cristo de La Laguna con varias iniciativas locales que trabajan por la inclusión.

A las 12:15 presidirá una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y después pondrá rumbo al aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, donde se celebrará la ceremonia de despedida. Con esto, pondrá fin a nuestro país.

Todos los conciertos por la visita del Papa

Según se desprende de la agenda del viaje del Papa a España, habrá varios conciertos para celebrar su estancia en nuestro país. Todos ellos tendrán lugar el 6 de junio en la vigilia con jóvenes que se celebrará en la Plaza de Lima de Madrid. Están previstas las actuaciones de Siloé, Beret, Mr. Rain, Inazio, Hey Kid y Lola Tuduri.

Cortes de tráfico por la visita del Papa

Las autoridades de las distintas ciudades que acogerán al Papa en nuestro país han informado de que están previstos importantes cortes de tráfico para garantizar que se cumplen los dispositivos de movilidad y seguridad. A continuación, los detallamos.

Cortes de tráfico en Madrid

A partir de la medianoche del 3 al 4 de junio, a las 00:00 horas, se producirá el cierre total al tráfico de la Plaza de Lima y su zona de influencia en el Paseo de la Castellana. Esto se mantendrá durante todos los preparativos y eventos.

Ya el 4 de junio se cerrará al completo la zona de la Plaza de Cibeles y habrá afectaciones progresivas en calles adyacentes (Paseo del Prado, Recoletos y Alcalá).

Entre el 6 y el 9 de junio, coincidiendo con los actos del Sumo Pontífice en la capital, se producirán cortes temporales en el eje Recoletos-Castellana y en las zonas del Palacio Real, Congreso de los Diputados y Movistar Arena.

Durante la visita del Papa a Madrid habrá ocupaciones de carriles para montajes, descargas y seguridad, con restricciones adicionales durante las comitivas y eventos multitudinarios.

En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid recomienda evitar el uso del coche privado en el centro, planificar desplazamientos con antelación y consultar la página de Incidencias de Tráfico del Consultorio para ver las actualizaciones en tiempo real.

Cortes de tráfico en Barcelona

Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, habrá restricciones de tráfico y estacionamiento en la zona de Ciudad Vieja desde las 07:00 horas del 8 de junio hasta las 10:00 horas del 11 de junio.

En el Raval, en las calles de los entornos de la iglesia de San Agustín y la Plaza de la Gardunya, habrá cortes totales de circulación los días 9 y 10 de junio, con controles de acceso y regulación de peatones en los momentos de máxima afluencia.

El distrito del Ensanche será el ámbito con un impacto más intenso, especialmente en la zona de la Sagrada Familia. Durante el miércoles 10 de junio y la madrugada del día 11, se establecerá un amplio perímetro de seguridad con restricciones de circulación y estacionamiento que afectarán tanto a los grandes ejes viales como a la red secundaria de calles. Esta configuración comportará desvíos generales de tráfico y una afectación notable en la red de autobuses.

El martes 9 de junio, a partir de las 12:00 horas, se cortará la circulación en la montaña de Montjuic: sólo quienes dispongan de acreditación podrán acceder a los entornos del Estadio Olímpico.

Cortes de tráfico en Canarias

La visita del Papa a Gran Canaria el 11 de junio traerá consigo importantes restricciones de tráfico. La primera fase del operativo de movilidad se activará el 11 de junio por la mañana, coincidiendo con su traslado desde el aeropuerto hasta Arguineguín. Entre las 10:30 y las 11:45 horas se cortará la circulación en la GC-1 en sentido sur, entre los kilómetros 15 y 56 y se cerrarán las incorporaciones a la autovía. También se verán

Entre las 12:15 y las 13:15 horas se realizará un corte en la GC-1 en sentido norte, entre los kilómetros 56 y 0 y se cerrará temporalmente el túnel de San José en sentido norte. Por la tarde, entre las 17:30 y las 18:30 horas, se cortará la GC-3 en sentido norte entre los kilómetros 6 y 9.

El 12 de junio los cortes se realizarán a primera hora, entre las 07:30 y las 08:30 horas, cuando el Papa abandonará la isla rumbo Tenerife.

El 12 de junio, ya en Tenerife, está previsto el corte de la TF-4, en sentido de entrada a Santa Cruz, desde las 03:00 horas, salvo en el caso de vehículos autorizados, que a partir de las 09:00 horas será total. Respecto a la salida de la TF-4, se habilitará un carril de circulación sentido sur de salida, manteniéndose abierta a tráfico restringido.

La zona en la que se celebrará el acto principal estará cortada desde la TF-4 (Glorieta Juan Sebastián El Cano), incluyendo las avenidas Constitución, Marítima y Francisco La Roche, hasta el monumento a la Victoria, desde las 06:30 horas hasta las 17:00 horas. Por otro lado, se cortará el tramo de la avenida Manuel Hermoso Rojas, en sentido ascendente, entre las calles Alcalde Jose Emilio García Gómez y avenida de La Constitución, desde las 06:30 horas hasta las 17:00 horas.

Otras de las vías afectadas por los cortes serán aquellas por las que esté previsto que pase la comitiva del Papa a su llegada a Santa Cruz. Desde las 10:00 y hasta las 12:30 horas se cortará desde la TF-5, la avenida Manuel Hermoso Rojas, las calles Alcalde Jose Emilio García Gómez y Áurea Díaz-Flores Hernández, avenida La Salle, las calles Galcerán, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, plaza España, avenida Marítima, glorieta de Hacienda, avenida la Constitución, vía de Servicio Los Llanos y entrada al muelle.

La salida del Papa León XIV obligará a cortar, desde las 13:00 a las 14:00 horas la salida del muelle, la vía de servicio Los Llanos, avenida Constitución, Glorieta Tres de Mayo El Cabo, túnel Tres de Mayo y TF-5. Esto obligará al desvío del tráfico de los accesos por la calle José Hernández Alfonso y avenida La Salle al túnel Ingeniero Amigó de Lara por la avenida Buenos Aires y la calle Calderón de la Barca, respectivamente.

Cortes de Metro en Madrid por la visita del Papa

Por motivos de seguridad, y para ordenar el tránsito de asistentes a los distintos encuentros, se prevé el cierre temporal de algunas estaciones, aunque se mantendrá la circulación pasante de trenes.

La estación de Santiago Bernabéu permanecerá cerrada por obras. El 7 de junio de 2026 con motivo de la Santa Misa se prevé el cierre permanente desde las 6:05 hasta las 14:00 horas de las estaciones de Retiro, Banco de España y Sevilla (línea 2), Velázquez, Serrano y Colón (línea 4) y Chueca (línea 5).

No obstante lo anterior, durante ambos días y en función de la afluencia de público, podrían verse afectadas por el cierre otras estaciones de Metro aledañas a las aludidas con anterioridad.

Estaciones de Metro cerradas en Barcelona por la visita del Papa

Las líneas 2 y 5 no prestarán servicio en la estación Sagrada Familia durante todo el 10 de junio. El servicio en el resto de la línea será el habitual.

En la estación de Verdaguer, en la línea 4, no se podrá acceder durante el momento de más afluencia en la zona.

Cómo inscribirse para ver al Papa León XIV: entradas y acreditaciones

La inscripción para asistir a algunos de los actos en los que participará el Pontífice continúa abierta en la web oficial Con el Papa, donde cualquier persona puede reservar plaza.

Aunque desde la organización aseguran que habrá espacio suficiente incluso para quienes no completen el registro, sí advierten de que quienes formalicen la inscripción tendrán prioridad en la asignación de zonas más próximas al altar o a los espacios centrales de celebración.

Además, desde esta misma semana, los inscritos han comenzado a recibir por correo electrónico toda la información logística: ubicación exacta, accesos, horarios y recomendaciones de movilidad.

¿Va a venir con el Papa Móvil?

El Papa León XIV llegará en avión a nuestro país, pero los vehículos con los que se moverá por las calles de Madrid, Barcelona y Canarias -conocidos como Papa Móvil- ya están en España.

El pasado domingo, 31 de mayo, la Policía y el Ejército del Aire distribuyeron imágenes del traslado y custodia de los vehículos que usará León XIV entre el 6 y el 12 de junio en España. Uno de ellos está en Madrid, donde está custodiado por la Unidad Central de Protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía; y el otro está en Barcelona. Ambos han sido trasladados desde Roma en aviones del Ejército del Aire.