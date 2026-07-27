San Juan Pablo II, papa de la Iglesia católica: «El futuro empieza hoy, no mañana»

Hay frases que consiguen permanecer vivas durante décadas. No porque sean especialmente largas o complejas, sino porque en muy pocas palabras condensan una forma de entender la vida. «El futuro empieza hoy, no mañana», atribuida a san Juan Pablo II, pertenece a ese grupo. Más allá de convertirse en una cita repetida en libros, homilías o redes sociales, refleja bastante bien uno de los mensajes que acompañaron todo su pontificado: el cambio nunca empieza en un momento ideal que llegará algún día, sino en las decisiones concretas que cada persona toma cuando termina de leer estas líneas y continúa con su jornada.

Fue Papa en un periodo complicado

Esa preocupación se manifestaba en sus palabras y acciones durante toda su vida. El Papa Juan Pablo II, el primero de origen polaco desde 1460, era el líder de la Iglesia Católica en un período con grandes tensiones políticas, culturales y sociales. Al tomar posesión como Pontífice en 1978, dejó clara su intención de no convertirse en un líder que transmitiera miedo ni deseara recordar los tiempos pasados. Quería hablar de una manera diferente: mirar hacia el futuro y no olvidar lo importante de lo que está ocurriendo ahora mismo.

Cuando pronunciaba expresiones como «No tengáis miedo» o invitaba a abrir las puertas a Cristo, no estaba apelando únicamente a una vivencia espiritual. En el fondo proponía una actitud ante la vida. Creía que las personas no debían instalarse en la pasividad esperando que otros solucionaran los problemas. Cada uno, desde su lugar, tenía capacidad para influir en el entorno.

La frase sobre el futuro

Ese modo de entender la existencia explica bastante bien el sentido de la frase «El futuro empieza hoy». No habla únicamente del mañana como una idea abstracta. Habla de decisiones pequeñas, de hábitos, de compromisos cotidianos que terminan dando forma a una sociedad entera. Es una idea sencilla de comprender, aunque bastante más difícil de aplicar cuando aparecen la comodidad, el desánimo o la sensación de que un solo gesto apenas cambia nada.

A lo largo de sus más de veintiséis años de pontificado insistió una y otra vez en esa responsabilidad personal. Sus encíclicas, discursos y catequesis muestran una convicción muy clara: la libertad humana tiene valor precisamente porque permite elegir el bien, incluso cuando hacerlo supone esfuerzo. Para Juan Pablo II, el futuro no estaba escrito. Dependía, al menos en parte, de la capacidad de cada persona para actuar con honestidad, solidaridad y sentido de la justicia.

Unidad con los jóvenes

Quizá por eso dedicó tanto tiempo a dialogar con los jóvenes. No los veía únicamente como los adultos del mañana, una expresión bastante habitual, sino como protagonistas del presente. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente el enfoque. Si el futuro comienza hoy, entonces las nuevas generaciones no pueden limitarse a esperar su turno.

Las Jornadas Mundiales de la Juventud, impulsadas por él en los años ochenta, muestran claramente ese modo de actuar. Esas reuniones congregaban a cientos de miles de jóvenes provenientes de numerosos países, con idiomas, costumbres y circunstancias diversas. No obstante, el propósito compartido era inusualmente congruente.

Les animaba a asumir responsabilidades, a no dejarse llevar por la indiferencia y a descubrir que una vida cómoda no siempre coincide con una vida plena.

Un mensaje vigente

No resulta extraño que ese mensaje siga encontrando eco tantos años después. Cambian las tecnologías, cambian las formas de comunicarnos y cambian las preocupaciones de cada generación. Hay algo, sin embargo, que apenas varía. Seguimos posponiendo decisiones importantes pensando que mañana será un mejor momento. Empezaré la semana que viene. Lo haré cuando tenga más tiempo. Esperaré un poco más.

La frase atribuida a san Juan Pablo II rompe precisamente con esa manera de pensar. Recuerda que el único tiempo sobre el que realmente podemos actuar es el presente. Todo lo demás pertenece al terreno de la intención o de la esperanza.

Experiencias duras

Su propia biografía refuerza esa idea. Antes de convertirse en papa vivió experiencias especialmente duras. Conoció la ocupación nazi en Polonia, sufrió posteriormente el régimen comunista y fue testigo directo de cómo los sistemas totalitarios podían condicionar la vida cotidiana de millones de personas. Aquellas circunstancias dejaron una huella evidente en su pensamiento.

Lejos de convertir esas experiencias en una fuente de resentimiento, terminaron fortaleciendo una convicción muy concreta: incluso en contextos extremadamente difíciles siempre existe un margen para actuar con dignidad. Esa confianza en la libertad interior aparece una y otra vez en sus escritos y en sus intervenciones públicas.

Durante su pontificado también tuvo que afrontar momentos especialmente delicados. Vivió el final de la Guerra Fría, promovió numerosos encuentros de diálogo entre religiones y realizó más de un centenar de viajes apostólicos por todo el mundo. Pocas figuras religiosas del siglo XX mantuvieron una presencia internacional tan intensa.

Gestos pequeños

El Papa Juan Pablo insistía en que las grandes transformaciones rara vez comienzan con acontecimientos espectaculares. Normalmente nacen de gestos discretos que pasan desapercibidos. Una reconciliación familiar, una decisión honesta en el trabajo, una ayuda ofrecida sin esperar reconocimiento o la capacidad de perdonar pueden parecer acciones pequeñas. Sumadas, terminan cambiando comunidades enteras.