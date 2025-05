10 frases célebres de la historia… ¡que nunca fueron dichas así!

Son muchos personajes históricos que son recordados por sus frases célebres e inspiradoras, como es el caso de Sócrates y su famoso “solo sé que no sé nada”. Aunque se repiten a diario por su relevancia y significado, algunas de estas frases nunca fueron dichas por los personajes a quienes se les atribuyen.

10 frases muy conocidas (y repetidas) que realmente nunca fueron dichas

“El fin justifica los medios” – Maquiavelo

Una de las frases más famosas atribuidas a Nicolas Maquiavelo es “el fin justifica los medios”, pero en realidad nunca fue dicha por el autor de “El príncipe”. Presuntamente, la frase proviene de un manual de ética alemán del siglo XVII del teólogo Hermann Busenbaum, cuya cita real era: “Cuando el fin es lícito, también lo son los medios”. El error de atribución fue gracias a Napoleón Bonaparte, quien escribió dicha frase en su ejemplar del libro de Maquiavelo.

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo” – Mahatma Gandhi

A pesar de ser una frase bonita e inspiradora, perfecta para compartir en redes sociales como X (antes Twitter), jamás fue pronunciada por Gandhi. Realmente, se trata de una simplificación de un párrafo de uno de sus escritos publicado en 1918, que dice: “Si pudiéramos cambiarnos a nosotros mismos, las tendencias del mundo también cambiarían. Cuando un hombre cambia su propia naturaleza, también lo hace la actitud del mundo… No necesitamos esperar a ver qué hacen los demás”.

Según explica Brian Morton en una columna de ‘The New York Times’, pocas veces un personaje histórico como Gandhi escribiría frases como si fuera un publicista.

Mark Twain

“Dentro de veinte años lamentarás más las cosas que no hiciste que las cosas que hiciste. Así que suelta amarras y abandona el puerto seguro. Atrapa los vientos en tus velas. Explora, sueña, descubre”.

En internet abundan las frases célebres de Mark Twain, por lo que no resulta extraño que sea uno de los autores que cuente con más frases falsamente atribuidas. No obstante, la frase anterior es quizás una de las más citadas y lleva circulando en la internet desde el año 1991.

Según explica Cindy Lovell, directora del museo alojado en la casa del autor, la frase le pertenece realmente a la madre del escritor H. Jackson Brown, que incluía la cita en su libro “P.S. I Love You: When Mom Wrote, She Always Saved the Best for Last”.

“Sé tú mismo, los demás puestos están ocupados” – Oscar Wilde

Esta frase comúnmente atribuida a Oscar Wilde no está presente en ninguno de sus textos, pero sí recoge algunas de las ideas que pronunció el autor. En su carta “De Profundis” escribió lo siguiente: “Mucha gente es otra gente. Sus pensamientos son las opiniones de otros, sus vidas una imitación, sus pasiones una cita”.

Abraham Lincoln

“Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”

Es considerada una de las frases políticas más citadas y repetidas de la historia, pero la verdad es no hay ninguna fuente fiable que atribuya la misma al decimosexto presidente de los Estados Unidos. A pesar de las investigaciones, ningún experto ha logrado dar con el texto o discurso en el que Lincoln pronunció la frase.

“Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados” – Albert Einstein

Son tantas las frases célebres atribuidas erróneamente a Albert Einstein que actualmente existen libros, como “The Ultimate Quotable Einstein”, que sirven como fuente oficial para verificar estas frases. Según este texto, publicado por la Universidad de Princeton, la frase pertenece al libro “Sudden Death” de 1983, de la escritora Rita Mae Brown.

“Si algo puede salir mal, saldrá mal” – Edward Murphy

El autor de la Ley de Murphy jamás expresó esta ley con esas palabras. La frase original fue la siguiente: “Si hay más de una forma de hacer un trabajo y una de ellas culminará en desastre, alguien lo hará de esa manera”.

“Lamento la perdida de miles de vidas preciosas, pero no voy a alegrarme de la muerte de una, aunque sea un enemigo” – Luther king

Esta frase se tornó especialmente popular después de la ejecución de Osama Bin Laden. De hecho, muchas personas la publicaron y compartieron en las redes sociales pensando que había sido firmada por de Martin Luther King. Afortunadamente, la confusión fue aclarada por “The Atlantic”, explicando que frase fue escrita por Jessica Dovey junto a una cita del libro ‘La fuerza de amar’.

“Houston, tenemos un problema” – Jack Swigert

A pesar de ser una de las frases más famosas del astronauta Jack Swigert, él nunca la dijo, aunque sí pronunció palabras muy parecidas. Durante el viaje del Apolo 13, al instante de observar una luz de advertencia seguida de un estallido, Swigert comunicó al Centro Espacial: “Bien, Houston, hemos tenido un problema aquí”.

“Luke, yo soy tu padre” – DarthVader

La famosa frase que impactó a los fanáticos de la ciencia ficción, es en realidad “No, yo soy tu padre”.