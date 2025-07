Descubrimiento monumental: un aficionado encuentra dos espadas del Imperio Romano con un detector de metales

Hay arqueólogos profesionales que dedican toda una vida a realizar hallazgos de la Antigua Roma, pero un simple aficionado del Reino Unido ha realizado uno de los descubrimientos más importantes del Imperio Romano en su región.

Lo que empezó como un simple paseo con su detector de metales acabó siendo uno de los episodios más llamativos de la arqueología en Reino Unido. Por increíble que parezca, Glenn Manning encontró dos espadas romanas mientras participaba en una concentración de detectoristas.

Según informaron las autoridades del distrito de los Cotswolds, al suroeste de Inglaterra, el descubrimiento ha supuesto una revolución entre los arqueólogos y ya se guarda a buen recaudo en el museo.

El inesperado hallazgo que desvela un antiguo tesoro del Imperio Romano

El hallazgo se produjo cerca de la aldea de Willersey, en el distrito de Cotswold, donde Manning, que apenas usaba por segunda vez un detector de metales, encontró las dos espadas junto a los restos de sus vainas y un cuenco roto de aleación de cobre.

«Encontrar dos espadas en el mismo lugar fue increíble. La mañana antes del paseo tenía la sensación de que iba a encontrar algo especial», declaró Manning, según recoge el medio británico Sky News.

Las piezas fueron entregadas al Corinium Museum de Cirencester, donde serán expuestas a partir del 2 de agosto. Emma Stuart, directora del museo, se mostró agradecida: «Es un privilegio poder preservar piezas tan raras. Esta valiosa aportación amplía la historia de la vida en los Cotswolds durante el periodo romano medio y tardío».

No es para menos ya que no se trata de dos espadas cualquiera. Según el análisis dirigido por el profesor Simon James de la Universidad de Leicester son dos armas romanas imperiales medias, conocidas como spatha y que fueron utilizadas por la caballería entre el siglo II y III d. C.

«No era ilegal que los civiles poseyeran este tipo de armas y las llevaran consigo para viajar, ya que las provincias romanas estaban plagadas de bandalismo», explicó James. También reconoció la rareza del hallazgo: «No se me ocurren hallazgos de más de una espada depositada en circunstancias similares en la Britania romana».

El descubrimiento de un aficionado que ha abierto un yacimiento arqueológico nuevo

La aparición de las espadas del Imperio Romano fue tan sorprendente, que activó una investigación profesional. Por ejemplo, Historic England realizó un estudio geofísico.

Gracias a ello descubrieron indicios claros de un asentamiento romano-británico bajo el campo. De hecho, las excavaciones confirmaron la existencia de estructuras que abarcan desde la Edad de Hierro hasta el periodo romano.

Entre los descubrimientos destacan varios fosos circulares, un gran recinto rectangular y varias edificaciones de piedra caliza que podrían formar una villa romana.

Ian Barnes, arqueólogo principal de Historic England, remarcó la importancia del yacimiento: «Este hallazgo aporta datos esenciales sobre cómo evolucionaron los patrones de asentamiento desde la Edad de Hierro hasta el periodo romano».

El yacimiento del Imperio Romano en Inglaterra que avanza a pasos agigantados

Lo sorprendente es que desde que iniciaron las excavaciones sólo necesitaron dos semanas para preparar todo el terrano, pese a que sufrieron lluvias intensas.

Peter Busby, del Cotswold Archaelogy sacó pecho: «Hemos transformado un campo de cultivo, las espadas y unas anomalías geofísicas en la historia de un asentamiento que abarca siglos».

Muchos ingleses no acaban de entender que algunas cosas que todavía usamos provienen del Imperio Romano. Paul Hodgkinson, del consejo del distrito, ironizó: «¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Acaban de darnos algunos ejemplos increíbles de armas de hace casi 2.000 años».