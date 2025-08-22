Al menos 4 muertos al chocar contra un camión un autobús que iba de las cataratas del Niágara a Nueva York
Un autobús turístico volcó tras chocar contra un camión en Nueva York
Un autobús turístico quellevaba pasajeros desde las cataratas del Niágara hacia la ciudad de Nueva York ha volcado este viernes en la autopista interestatal I-90 en dirección oeste, cerca del marcador de milla 403,9 en Pembroke (Nueva York). Al menos han muerto cuatro personas en el accidente de Nueva York y 21 han resultado heridas. El autobús chocó contra un camión de carga antes de volcar. Algunos pasajeros fueron despedidos del autobús durante el impacto. Otros han quedado atrapados dentro o debajo del autobús.
Equipos de bomberos, policías y paramédicos han llegado al lugar de inmediato para atender a los heridos y asegurar la zona. Varios de los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos en estado crítico.
El Departamento de Transporte de Nueva York y las autoridades locales investigan las causas del accidente, incluyendo la posible velocidad del autobús, las condiciones del tráfico y del clima en el momento del choque, y cualquier posible falla mecánica.
A tour bus carrying passengers from Niagara Falls to New York City overturned on westbound Interstate 90 (I-90) in Pembroke, New York, near mile marker 403.9.
The crash resulted in multiple fatalities and dozens of injuries.
According to reports, the bus collided with a… pic.twitter.com/ttRKbpSgzs
— T_CAS videos (@tecas2000) August 22, 2025
Testigos presenciales han descrito escenas de caos y pánico, con pasajeros cubiertos de polvo y escombros, y vehículos de emergencia rodeando la zona del accidente. La I-90 ha sido parcialmente cerrada para permitir las operaciones de rescate y la investigación del accidente, lo que ha generado importantes retrasos en el tráfico.
Las autoridades han pedido a los ciudadanos evitar la zona y mantener la calma mientras se realiza la investigación. Además, han instado a los familiares de los pasajeros a comunicarse con los hospitales locales para obtener información sobre el estado de sus seres queridos.
Este trágico accidente se suma a la larga lista de incidentes viales que involucran autobuses turísticos en Estados Unidos, generando preocupación sobre la seguridad de este tipo de transporte y la necesidad de reforzar las medidas preventivas y de control.
Temas:
- Nueva York