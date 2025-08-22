Al menos 4 muertos al chocar contra un camión un autobús que iba de las cataratas del Niágara a Nueva York

Un autobús turístico quellevaba pasajeros desde las cataratas del Niágara hacia la ciudad de Nueva York ha volcado este viernes en la autopista interestatal I-90 en dirección oeste, cerca del marcador de milla 403,9 en Pembroke (Nueva York). Al menos han muerto cuatro personas en el accidente de Nueva York y 21 han resultado heridas. El autobús chocó contra un camión de carga antes de volcar. Algunos pasajeros fueron despedidos del autobús durante el impacto. Otros han quedado atrapados dentro o debajo del autobús.

Equipos de bomberos, policías y paramédicos han llegado al lugar de inmediato para atender a los heridos y asegurar la zona. Varios de los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos en estado crítico.

El Departamento de Transporte de Nueva York y las autoridades locales investigan las causas del accidente, incluyendo la posible velocidad del autobús, las condiciones del tráfico y del clima en el momento del choque, y cualquier posible falla mecánica.

A tour bus carrying passengers from Niagara Falls to New York City overturned on westbound Interstate 90 (I-90) in Pembroke, New York, near mile marker 403.9.

The crash resulted in multiple fatalities and dozens of injuries.

According to reports, the bus collided with a… pic.twitter.com/ttRKbpSgzs — T_CAS videos (@tecas2000) August 22, 2025

Testigos presenciales han descrito escenas de caos y pánico, con pasajeros cubiertos de polvo y escombros, y vehículos de emergencia rodeando la zona del accidente. La I-90 ha sido parcialmente cerrada para permitir las operaciones de rescate y la investigación del accidente, lo que ha generado importantes retrasos en el tráfico.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos evitar la zona y mantener la calma mientras se realiza la investigación. Además, han instado a los familiares de los pasajeros a comunicarse con los hospitales locales para obtener información sobre el estado de sus seres queridos.

Este trágico accidente se suma a la larga lista de incidentes viales que involucran autobuses turísticos en Estados Unidos, generando preocupación sobre la seguridad de este tipo de transporte y la necesidad de reforzar las medidas preventivas y de control.