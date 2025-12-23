Trump voló con Epstein en su jet privado «muchas más veces de las que se informó» según los archivos

Donald Trump voló con Jeffrey Epstein, en el jet privado del pederasta, «muchas más veces de las que se había informado», según recogen nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estos se borraron poco después de la web habilitada para consultar los documentos de la investigación, después de que se aprobara una ley para divulgar la información no clasificada del caso.

El presidente de EEUU viajó con el pederasta en la década de 1990 y, en una de las ocasiones, ambos estuvieron acompañados sólo por una joven de 20 años. «Quiero que sepa que los registros de vuelo que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de las que se había informado (o de las que estábamos al tanto», indica un correo electrónico de 2020, firmado por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York recogido en los archivos.

Así, los documentos mencionan en esta ocasión a Trump de manera directa y en varias ocasiones, para apuntar viajes realizados entre 1993 y 1996. Precisamente este periodo se corresponde con el investigado en relación a Ghislaine Maxwell, la conseguidora y ex asistenta del pederasta, que cumple 20 años de cárcel por «captar y suministrar menores» a la red de tráfico sexual. Trump habría coincido con Maxwell en cuatro de esos vuelos, según se desprende de las palabras del fiscal federal. Es más, en algunos casos, los pasajeros del avión podían ser testigos en el caso contra la que fue asistenta de Epstein.

Por otro lado, los archivos del Departamento de Justicia también señalan que los investigadores enviaron una citación judicial a Mar-a-Lago, la mansión de Trump en West Palm Beach (Florida). Al parecer, querían indagar en la relevancia que podrían tener los trabajadores del club de Trump en el caso de Maxwell.

Además, aparece una carta a las autoridades de Reino Unido, remitida por la división criminal del Departamento de Justicia de EEUU, en la que solicitan una entrevista con el Príncipe Andrés, al que se refieren como «el testigo PA».

Asimismo, se hace referencia al trabajo elaborado por el FBI, al recopilar varias pistas sobre la relación entre los magnates durante fiestas celebradas en sus propiedades a principios de los 2000. A pesar de que los archivos se eliminaron de la página web del Departamento de Justicia, The Washington Post logró descargarlos antes de que dejaran de estar disponibles.

Los demócratas difundieron el pasado mes de noviembre los primeros correos electrónicos conocidos. En ese caso, reflejaban un texto en el que Jeffrey Epstein se refería a Donald Trump para asegurar que pasó «horas» con una de las víctimas.

En uno de los tres correos, Epstein se dirige a Ghislaine Maxwell, a la que cuenta que Trump estaba en compañía de una chica cuyo nombre aparece tachado para preservar su intimidad. «Quiero que te des cuenta de que el perro que aún no ha ladrado es Trump», escribe Epstein en 2011, porque Trump no había «mencionado ni una sola vez» el encuentro al que alude.

Las autoridades arrestaron a Jeffrey Epstein en julio de 2019. El pederasta se enfrentaba a cargos de abuso sexual y tráfico de menores, delitos que habría cometido a principios de los 2000 con decenas de niñas, aunque no se le llegó a juzgar por ello porque murió antes: según la versión oficial, se ahorcó en su celda, en una cárcel de Nueva York, un mes después de su detención.