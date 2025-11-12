Los demócratas revelan correos de Epstein que señalan a Trump: «Pasó horas con una de las chicas»

Los demócratas han difundido este miércoles correos electrónicos que reflejan un texto en el que Jeffrey Epstein se refería a Donald Trump, algo que pone de nuevo en entredicho la realidad de la relación entre el pederasta y el presidente de EEUU. Según los emails revelados por el Congreso de Estados Unidos, Trump habría pasado «horas» con una de las víctimas.

En uno de los tres correos, Epstein se dirige a Ghislaine Maxwell -la conseguidora, ex asistenta del pederasta, que cumple 20 años de cárcel por «captar y suministrar menores» a la red de tráfico sexual-, a la que cuenta que Trump habría pasado «horas» con una chica cuyo nombre aparece tachado para preservar su intimidad. «Quiero que te des cuenta de que el perro que aún no ha ladrado es Trump», escribe Epstein en 2011, porque Trump no había «mencionado ni una sola vez» el encuentro al que alude.

Los demócratas también han difundido un correo al periodista Michael Wolff en 2019, en el que Epstein afirma que el presidente republicano conocía cuál era su conducta. «Por supuesto que sabía sobre las chicas, ya que le dijo a Ghislaine que parara», escribe.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha revisado cerca de 23.000 documentos sobre el caso Epstein a los que tuvo acceso por orden judicial, entre los que se encuentran estos tres correos destapados por sus miembros este miércoles.

La revelación de los mensajes vuelve a poner contra las cuerdas a Trump por el caso Epstein, una polémica que le está persiguiendo desde que comenzó la legislatura. El Departamento de Justicia de EEUU se negó a publicar hace unos meses la lista de clientes de Epstein, y argumentó que «no existe».

Además, The Wall Street Journal publicó una carta que el presidente de Estados Unidos habría enviado a Jeffrey Epstein, por lo que el magnate demandó al medio de comunicación, a NewsCorp y Rupert Murdoch -dueños de The Wall Street Journal-, concretamente por publicar una «noticia falsa».

The Wall Street Journal relataba en el artículo que la carta publicada era parte de una colección con escritos «subidos de tono» que los amigos influyentes del pederasta le habrían enviado con motivo de su 50 cumpleaños, en 2003. En el caso de la misiva de Tump, destacaba un dibujo del presidente de EEUU del cuerpo de una mujer cuya silueta enmarcaba el texto mecanografiado, y que llevaba la firma del líder republicano bajo la cintura, simulando el bello púbico. Escribió «feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto». Al parecer, la colección respondía a una recopilación, a modo de regalo, de Ghislaine Maxwell a Epstein.

Trump ordenó, por otro lado, a la fiscal general Pam Bondi – la misma que destituyó a Maurene Comey, fiscal que llevó el proceso de Epstein- «que presente todos y cada uno de los testimonios pertinentes del Gran Jurado (que presentó cargos contra Epstein), sujeto a la aprobación del Tribunal», para lo que alegó «la ridícula cantidad de publicidad dada» al caso.

Además de determinar que la lista Epstein no existe, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también concluyó que Jeffrey Epstein sí se suicidó en agosto de 2019 en la prisión de Manhattan en la que cumplía condena. Por tanto, rechazó la idea de que alguien entrara en su celda para matarlo, como mostraban unas imágenes en circulación que «fueron editadas», según el informe. El propio Trump dio credibilidad en su momento a esa historia.

El líder republicano declaró al New York Magazine en 2002: «Conozco a Jeffrey hace quince años. Es un tipo estupendo con mucho humor. Se dice que le gustan las mujeres guapas y que muchas de ellas son más bien jóvenes. No hay duda al respecto, Jeffrey disfruta su vida social».

Trump siempre ha negado las acusaciones, y siempre ha culpado de «perpetuar esta estafa» a los demócratas, entre los que apuntó directamente a Biden y Obama.