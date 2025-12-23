Muere el creador de ‘Call of Duty’, Vince Zampella, en un accidente de tráfico a los 55 años

Vince Campella, uno de los creadores de la exitosa franquicia de videojuegos Call of Duty, ha muerto a los 55 años en un accidente de tráfico. Zampella trabajó a lo largo de su carrera profesional en algunos de los títulos más vendidos y famosos de las últimas décadas y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la industria.

El director de Respawn Entertainment falleció el domingo, en una carretera ubicada en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles (Estados Unidos). La autopista en cuestión, Angeles Crest, es especialmente conocida por la panorámica que ofrece de la ciudad y del Valle de San Gabriel, además de su fama por su trazado zigzagueante.

Campella circulaba por la vía en un Ferrari 296 GTS y, al salir de un túnel, el vehículo se estrelló contra una barrera de hormigón. Con el impacto, uno de los ocupantes del coche salió despedido del mismo.

En cuanto al resto de pasajeros del Ferrari, uno de ellos fue trasladado al hospital en estado de gravedad, donde finalmente murió. Zampella (el conductor) falleció en el lugar del siniestro, al quedar atrapado en el vehículo incendiado.

Un testigo del accidente aportó a las autoridades que se han hecho cargo de la investigación un vídeo en el que quedó recogido el momento. Por ahora, la causa del siniestro no ha trascendido.

Vince Zampella dirigía Respawn Entertainment, la empresa que fundó junto a Jason West en 2010 y que ha sido responsable de títulos como Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends o Titanfall a lo largo de estos 15 años.

Su trayectoria profesional arrancó en los 90, década en la que trabajó en empresas como GameTek o Atari, pero fue a principios de los 2000 cuando empezó a cobrar relevancia. Diseñó entonces Medal of Honor: Allied Assaul, videojuego de acción en primera persona.

Como director ejecutivo de Infinity Ward, que fundó también con West, siguió trabajando en los videojuegos de acción en primera persona. La compañía marcó un antes y un después en el género con el lanzamiento del exitoso Call of Duty.

Siete años después del nacimiento de Respawn Entertainment, Electronic Arts compró la compañía desarrolladora de videojuegos. Precisamente en EA, Zampella dirigió al equipo responsable de la franquicia Battlefield.