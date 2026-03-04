El PSPV de Diana Morant se postra ante Sánchez: sus diputados replican el ‘no a la guerra’

La misma mañana en que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha rescatado el «no a la guerra» para coger oxígeno electoral, los diputados del PSOE valenciano de la ministra Diana Morant han sacado en sus escaños de las Cortes de la Autonomía carteles elaborados en hojas de formato folio, en las que se puede leer No a la guerra. Es decir, las famosas cuatro palabras a las que Sánchez, y con él, tras lo visto, Diana Morant, confían su futuro electoral.

En el caso valenciano, El equipo de Diana Morant necesita oxígeno electoral porque se halla en una situación crítica, con un grave conflicto interno del que comienzan a cuestionarse también las soluciones que ella y su equipo van aportando.

Así, en el caso de la ciudad de Alicante, la agrupación socialista, descabezada tras la dimisión de su secretario general, lleva meses bajo el control de una Gestora, que dirige un concejal de otro municipio, más pequeño y de menor población, que ni siquiera pertenece a la misma comarca que Alicante, y que, en consecuencia, no padece problemas equiparables con los de Alicante, Elda.

Sánchez se ha dirigido a los españoles en una comparecencia a las 09:00 horas. Ha sido en el transcurso de esa intervención cuando ha lanzado el No a la guerra ya utilizado en tiempos de Zapatero. La inclusión de ese no a la guerra en la declaración de Sánchez parece haber cogido por sorpresa a los socialistas valencianos. De hecho, los diputados han arrancado la sesión en las Cortes Valencianas sin los carteles, que les han llegado ya comenzado el Pleno.

Los carteles del no a la guerra han estado sobre la mesa de la bancada socialista en las Cortes Valencianas durante toda la sesión matinal. Y han continuado a lo largo de la tarde. Es de prever que este miércoles vuelvan a mostrarse desde la bancada del PSOE a toda la Cámara, porque el Pleno concluirá antes del mediodía.