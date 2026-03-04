Ni en Gracia ni en Pedralbes: así es la casa estilo industrial de Rosalía en un barrio de Barcelona

En los últimos años, Rosalía ha convertido cada gesto público en un acontecimiento, y su vivienda en Barcelona no iba a ser una excepción. Las imágenes que comparte en redes sociales muestran un espacio luminoso, de estética minimalista y con un marcado carácter artístico. Es la casa estilo industrial de Rosalía y muchos se preguntan si se trata de la misma que ha aparecido en algunos vídeos virales. Lo cierto es que el inmueble, situado en Poblenou, encaja perfectamente con la personalidad de la cantante: una mezcla de raíces industriales, sensibilidad contemporánea y búsqueda constante de privacidad.

Poblenou es uno de los barrios más singulares de la capital catalana. Con alrededor de 34.000 habitantes y situado a pocos pasos del Mediterráneo, ha pasado de ser un distrito fabril, a convertirse en uno de los polos creativos de la ciudad. Antiguas naves industriales conviven hoy con estudios de diseño, tecnológicas y viviendas rehabilitadas. En ese contexto está la casa estilo industrial de Rosalía que se atribuye a la artista: una antigua nave transformada en loft, que conserva su estructura original pero ha sido reinterpretada con un lenguaje arquitectónico actual. Aunque no existe confirmación oficial sobre cada detalle, las imágenes difundidas permiten intuir un hogar concebido como refugio personal.

La casa estilo industrial de Rosalía: un loft industrial reconvertido

En el último tiempo, reciclar viviendas y muebles antiguos se convirtió en una moda en auge, por lo que es frecuente ver diseños y ambientaciones que mezclan antigüedades con diseño industrial.

En un video que compartió Atipika, la agencia inmobiliaria que vendía esta propiedad se puede observar que el inmueble mantiene la esencia de las construcciones industriales típicas de Poblenou. La estructura, prácticamente irreformable, define el carácter del espacio: techos altos, vigas vistas y grandes ventanales que inundan el interior de luz natural. Esta tipología recuerda a los lofts neoyorquinos de los años ochenta, surgidos también de antiguas fábricas reconvertidas en viviendas.

En contraste con ese pasado industrial, el interior apuesta por un diseño minimalista y atemporal. Se prioriza la amplitud visual y la continuidad de los espacios, evitando compartimentos innecesarios.

La madera, la piedra y revestimientos como el mármol o la pizarra aportan calidez, mientras que las plantas integran el interior con el entorno exterior. La iluminación natural, reforzada por los amplios ventanales, se convierte en protagonista y subraya la conexión con el barrio y el cielo mediterráneo.

Un oasis urbano junto al mar

Esta exclusiva casa de diseño cuenta con cinco dormitorios, cinco baños y unos 117 metros cuadrados construidos, por lo que podemos asegurar que cuando se hace referencia a esta vivienda el lugar no es convencional, sino que se trata de un espacio amplio, concebido como oasis urbano privado.

La vivienda se encuentra a escasos minutos de la playa, lo que permite disfrutar del mar sin renunciar a la vida urbana. Poblenou combina tranquilidad residencial con proximidad al centro de Barcelona, accesible en pocas paradas de metro. Sin embargo, la notoriedad pública de la artista hace complicado el uso cotidiano del transporte público, algo que refuerza la necesidad de un entorno discreto.

Un refugio personal en Barcelona en la casa estilo industrial de Rosalía

Más allá de los metros cuadrados, lo que define la casa es su coherencia estética. Las instantáneas compartidas muestran obras de arte, mobiliario de líneas depuradas y una cuidada selección de materiales naturales. El resultado es un ambiente sereno, alejado de la estridencia y más próximo a la contemplación.

El proceso de transformación de antiguas áreas industriales en espacios residenciales y creativos ha sido ampliamente estudiado por instituciones académicas como la Universitat de Barcelona, que ha analizado la evolución urbana de Poblenou en el marco del Distrito 22@.

Asimismo, el Ayuntamiento de Barcelona ha documentado la reconversión del barrio y su impacto en la vida cultural y económica de la ciudad. La casa que se atribuye a Rosalía se inscribe en esa dinámica de regeneración urbana, donde patrimonio industrial y diseño contemporáneo dialogan.

Aunque la cantante pasa largas temporadas fuera de España por motivos profesionales, este espacio representa su anclaje en Barcelona. Un lugar donde desconectar, crear y mantener una relació con el entorno que la vio crecer artísticamente.

Sea o no exactamente la vivienda que aparece en determinados vídeos, la imagen que proyecta es clara: un hogar que combina arte, arquitectura y privacidad a un paso del mar.

Después de la casa de Manresa

Debemos recordar que la cantante catalana pagó en su día 2,2 millones de euros por una espectacular mansión modernista en Manresa (Barcelona) llamada La Morera. La compró junto a su ex pareja, el cantante Rauw Alejandro, supuestamente Perla, en honor a su popular canción.

Ambos decidieron poner los cimientos de una historia de amor que se consolidó a pasos agigantados e incluso ya han iniciado los trámites de reforma de la vivienda y del terreno.