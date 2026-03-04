Ana Rosa se despide Fernando Ónega y manda un «abrazo» a su hija Sonsoles: «Rigor y compromiso»

Tras conocer la triste noticia de la muerte del periodista Fernando Ónega a los 78 años de edad, la presentadora Ana Rosa Quintana cerró su programa dedicándole unas emotivas palabras y mandarles sus condolencias a sus tres hijos, entre ellos Sonsoles Ónega, antigua compañera de Quintana en Telecinco que fichó por Antena 3 hace años.

El periodista Fernando Ónega fallecía este martes a los 78 años de edad, según informaba el medio 65 y más, del que era presidente. Ónega es uno de los cronistas más destacados de los primeros tiempos de la Transición española y una de las voces más escuchada y respetada por su rigor y su neutralidad.

Nacido en una pequeña localidad de Galicia, Ónega comenzó muy joven en la profesión y ha trabajado en todos los grandes formatos informativos: prensa, radio y televisión. Fue director de prensa y portavoz de la Presidencia del Gobierno con Adolfo Suárez en la transición democrática española y redactor de algunos de los discursos más emblemáticos de la época, como el popular «Puedo prometer y prometo».

La despedida de Ana Rosa

Seria y visiblemente apenada por la pérdida Ana Rosa Quintana ha querido despedirse en directo y rendir su pequeño homenaje a Fernando Ónega fallecido el pasado 3 de marzo.

“Onega fue, Fernando, una de las voces que ayudaron a contar y a entender la historia reciente de nuestro país. Su palabra fue siempre más que información, ponía contexto, memoria y compromiso con la verdad. En tiempos de ruido él eligió la serenidad, en tiempos de incertidumbre ofreció claridad. Su trayectoria no solo marcó el periodismo sino también la manera en la que varias generaciones aprendieron a pensar y a escuchar la actualidad. Se va un profesional irrepetible, pero queda su legado, el rigor, la elegancia y la convicción de que la palabra cuando es honesta puede iluminar incluso, los momentos más oscuro”, ha dicho la presentadora.

Además, Quintana ha querido acordarse de los seres queridos del periodista, entre los que está su hija Sonsoles Ónega: “Un abrazo para sus hijos, Cristina, Sonsoles y Fernando. Descanse en paz”,