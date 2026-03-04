El Ayuntamiento critica que los antidesahucios animen a los okupas a seguir en la antigua prisión de Palma

El Ayuntamiento critica que los antidesahucios animen a los 200 okupas a seguir en la antigua prisión de Palma, después de que hoy representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) hayan mantenido una reunión con algunos de ellos para asesorarles sobre su situación, encuentro al que también ha asistido la regidora de Podemos, Lucía Muñoz.

Tras conocer lo sucedido el consistorio palmesano ha expresado su condena más rotunda a las manifestaciones realizadas por la PAH en las que se anima a las personas que ocupan la antigua prisión a resistir el proceso de desalojo.

«Consideramos una irresponsabilidad absoluta animar a estas personas a permanecer en un espacio inseguro e insalubre, desoyendo los informes técnicos y el criterio de los profesionales que velan por la seguridad pública», ha lamentado el primer teniente de alcalde, Javier Bonet.

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento inició el procedimiento de recuperación posesoria del antiguo recinto penitenciario con un único objetivo: preservar la seguridad e integridad de las personas que residen en su interior. «No actuar ante una situación acreditada de riesgo supone una dejación de funciones por parte de esta administración», ha insistido.

Si bien el recinto municipal ha estado con okupas durante años, Bonet ha recordado que en los últimos meses se ha detectado un cambio de tendencia en la convivencia y perfil, que ha derivado en un aumento progresivo de los incidentes y de la conflictividad.

Así lo avalan los informes técnicos elaborados por Bomberos de Palma, Policía Local y Urbanismo, que advierten de un riesgo real y creciente, tanto para quienes permanecen en el interior como para los servicios de emergencia que deben intervenir ante cada incidencia.

Estos documentos constatan, por un lado, la grave situación de insalubridad del recinto, con acumulación de basuras y residuos, que ha favorecido la proliferación de ratas y plagas y, por otro, el elevado riesgo de incendio, tanto por los numerosos fuegos contabilizados —en su mayoría provocados— como por la propia configuración estructural del edificio.

«Al tratarse de un antiguo recinto penitenciario, su diseño con compartimentaciones dificulta las evacuaciones y complica las intervenciones de los servicios de emergencia», ha explicado Bonet.

Por todo lo expuesto, y en referencia a las declaraciones expresadas por la PAH a los residentes de la prisión, Bonet ha señalado que «mensajes como los emitidos hoy no sólo ignoran la realidad objetiva del riesgo, sino que ponen en peligro tanto a quienes residen en el recinto como a los trabajadores de emergencias que deben intervenir ante cada incidente».

«Animar a resistir en estas condiciones es irresponsable y contrario al deber de proteger la vida y la integridad de las personas», ha añadido. El regidor ha desmentido asimismo las acusaciones vertidas por la citada entidad sobre la supuesta existencia de medio centenar de personas no censadas por parte del Ayuntamiento.

En esta línea, ha recordado que durante dos jornadas consecutivas, Policía Local y Servicios Sociales realizaron un operativo exhaustivo que permitió identificar a 206 personas en los módulos de la antigua prisión. A ellas, como se ha comunicado en anteriores ocasiones, se suman otras 60 que viven en la zona de las antiguas viviendas, «unos espacios que nada tienen que ver con la realidad de los módulos».