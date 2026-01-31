Más periodistas que manifestantes en la marcha de Palma contra el fin de la moratoria de los desahucios

Más periodistas que activistas en la concentración de Palma contra el fin de la moratoria de desahucios, en concreto, una decena de personas por grupo que se dado cita en la céntrica Plaza de España de la capital balear para protestar contra esta medida, incluida en el decreto del eufemístico escudo social que decayó la semana pasada en el Congreso de los Diputados con los votos del PP, Vox y Junts.

Los concentrados portaban una pancarta blanca en la que se podía leer Stop Alquileres abusivos y cantando proclamas como Se va a acabar tanto desahuciar o Desahuciemos a Botín, los manifestantes han hecho recorrido en pocos minutos.

Durante el trayecto, además, han encendido varias bengalas con motivo del Encendido de Torres, Talaies y Talaiots del Mediterráneo por los Derechos Humanos, que en Mallorca se ha suspendido por las condiciones meteorológicas.

El portavoz de la entidad, Joan Segura, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que la de este sábado es «el pistoletazo de salida» a una serie de protestas que esperan poner en marcha en tanto en Mallorca como en el resto de España.

Según Segura, el hecho de que la moratoria de desahucios haya decaído pone en riesgo a unas 60.000 familias en todo el país, que se suman a las más de 600.000 que este 2026 podrían ver finalizado su contrato de alquiler.

El portavoz de Stop Desahucios Mallorca ha exigido al Gobierno que vuelva a poner en marcha la moratoria y que, además, prorrogue los contratos de alquiler durante al menos tres años para evitar que familias vulnerables acaben en la calle sin una solución habitacional.

Para esta entidad, «es el Gobierno el que puede prorrogar la moratoria de desahucios, la garantía de suministros y la prórroga forzosa de los contratos en reunión del Consejo de Ministros». Esto, según Stop Desahucios Mallorca, «daría un mes más para movilizarse y evitar que las derechas que representan a rentistas y especuladores en el Congreso vuelvan a votar en contra y tumbarlas».

Ante esta situación, y «sin renunciar a ninguna de las reivindicaciones» de la plataforma, desde Stop Desahucios Mallorca han exigido tres medidas «urgentes».

Según han detallado, las tres medidas «urgentes» que exigen son que se prorroguen obligatoriamente todos los contratos de alquiler; que se rescate y se mejore la moratoria de desahucios y la garantía de suministros; y que se apruebe la regulación contra la estafa del alquiler de habitaciones y de temporada.