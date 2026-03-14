Desfile de San Patricio en Madrid: fecha, horario, recorrido y todos los cortes de tráfico

El día de San Patricio se celebra cada año el 17 de marzo en Irlanda. Sin embargo, seguro que es una fiesta que conoces ya que de alguna manera, se ha convertido en una celebración que se da en otros muchos países, incluyendo España. De hecho Madrid celebra desde hace ya varios años, una semana dedicada a Irlanda con motivo de su fiesta más importante que además, está marcada por un evento al que cada vez asiste más gente. Se trata del desfile de San Patricio que se celebra hoy mismo en Madrid y del que vamos a ofrecer todos los detalles.

Desde el pasado 10 de marzo y hasta el 17 de marzo, Madrid ha programado conciertos, actividades culturales y propuestas vinculadas a la tradición celta. Todo eso suma ambiente, pero lo que realmente hace que San Patricio se note en Madrid es el desfile que se celebra hoy mismo y que pasa por la Gran Vía. El año pasado reunió a cerca de 200.000 personas, de modo que acude bastante gente por lo que si estás pensando en ir este año, será bueno saber a qué hora empieza, qué recorrido tiene, y también cómo no, qué calles se van a ver afectadas.

Qué día es el desfile de San Patricio en Madrid

El desfile de San Patricio en Madrid se celebra hoy, sábado 14 de marzo de 2026. Forma parte de la IV edición de la Semana de Irlanda en la capital y es el acto principal de la programación.

A qué hora empieza y horario del desfile

La salida está prevista a las 17:00 horas. Desde ese momento la comitiva recorrerá el centro durante aproximadamente dos horas y media, con final estimado en torno a las 19:30 en Plaza de España. Debemos tener en cuenta entonces, que a partir de media tarde la zona de inicio se comenzará a llenar porque el desfile es toda una fiesta y nadie se lo quiere perder. Y también, el tramo final en Plaza de España concentra bastante público cuando el desfile está llegando.

Recorrido del desfile de San Patricio

El punto de partida será el edificio Metrópolis, en el arranque de la Gran Vía. Desde ahí la comitiva avanzará por toda la avenida hasta Plaza de España, donde finalizará el recorrido. El volumen de participantes es considerable. Más de 1.200 personas formarán parte del desfile. Dentro de ese bloque destacan más de 600 gaiteros procedentes de 40 agrupaciones y bandas de diferentes puntos de España. A ellos se suman grupos de danza irlandesa, animadores, asociaciones deportivas y colectivos vinculados a la cultura celta.

El desfile está impulsado por el músico asturiano Bras Rodrigo junto a la Fundación Banda de Gaitas de Corvera y cuenta con apoyo de instituciones irlandesas y del Ayuntamiento de Madrid, que coordina el dispositivo organizativo y de seguridad.

Todos los cortes de tráfico por el desfile de San Patricio

Debido al desfile, desde media tarde, el centro quedará prácticamente blindado al tráfico rodado en el entorno del recorrido. La Gran Vía permanecerá cerrada desde las 15:30 hasta las 19:30 en el tramo comprendido entre el edificio Metrópolis y Plaza de España. Es el eje por el que discurre el desfile y no habrá circulación mientras dure. Pero no sólo esa vía va a estar cortada esta tarde. También habrá cortes en estas calles:

La calle Princesa también estará cortada entre Ventura Rodríguez y Plaza de España en ese mismo intervalo horario.

en ese mismo intervalo horario. En la calle de Alcalá habrá restricciones en el tramo entre Plaza de Cibeles y Gran Vía, igualmente entre las 15:30 y las 19:30. La Cuesta de San Vicente se verá afectada en el mismo horario.

La Cuesta de San Vicente se verá afectada en el mismo horario. Caballero de Gracia y Virgen de los Peligros tendrán cortes más breves, entre las 15:15 y las 17:30.

tendrán cortes más breves, entre las 15:15 y las 17:30. Las calles Maestro Guerrero y Reyes registrarán afecciones desde las 15:00 hasta las 21:00, ya que el dispositivo no se desmonta inmediatamente al finalizar el desfile y se mantiene activo para facilitar la salida progresiva del público.

Debemos tener en cuenta que los autobuses que circulan por la zona funcionarán con normalidad hasta las 15:00. Desde las 15:15 y hasta las 21:00 varias líneas modificarán su recorrido. Entre las afectadas figuran 001, 002, 1, 2, 3, 9, 25, 39, 44, 46, 52, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 158, C1 y C2.

En caso de que desees ir al desfile en coche es mejor que te lo pienses dos veces, si tenemos en cuenta todos los cortes que acabamos de señalar. De todos modos puedes acceder a pie por calles principales como Alcalá, Hortaleza, Montera, Fuencarral, Plaza de Callao, Jacometrezo, San Bernardo, Plaza de España o Princesa. Si coges el metro puedes bajarte en estaciones como Callao, Sol, Gran Vía, Banco de España, Plaza de España, Santo Domingo, Ópera, Sevilla, Chueca o Noviciado. Pero debes tener en cuenta que entre las 17:00 y las 22:00 horas van a estar cerrados los accesos a Plazaza de España en Gran Vía 78, Callao en Gran Vía 39 y los accesos de Gran Vía en los números 23 y 28.