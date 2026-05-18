Resultados elecciones Andalucía 2026, en directo: pactos, mapa por provincias y municipios, reacciones políticas y última hora hoy

Los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 dejan un nuevo mapa electoral marcado por una nueva era en la que se abre un escenario de pactos en el Parlamento andaluz. Tras el recuento de votos y el reparto de escaños ahora toca revisar las posibles alianzas entre partidos y las reacciones de los principales líderes políticos tras una jornada electoral decisiva.

A continuación podrás seguir en directo la última hora de los resultados de las elecciones de Andalucía 2026, el porcentaje de voto, la evolución del mapa político, posibles pactos, comparecencias de candidatos y análisis de los resultados municipio a municipio.

Resultado de las elecciones de Andalucía 2026 en directo

Juanma Moreno gana unas elecciones de Andalucía que serán clave en el devenir político nacional pero lo hace sin mayoría absoluta para poder gobernar sin ataduras. Lejos queda el histórico resultado de hace cuatro años y ahora el PP de Moreno dependerá de Vox para revalidar la Junta de Andalucía.

Por su parte el PSOE, con María Jesús Montero al frente, ha logrado el peor resultado de su historia dejando una nueva derrota para el sanchismo.