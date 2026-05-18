Resultados elecciones Andalucía 2026, en directo: pactos, mapa por provincias y municipios, reacciones políticas y última hora hoy
Sigue en directo la última hora de los resultados de las elecciones de Andalucía 2026: posibles pactos, reacciones y cómo queda el mapa político
Calculadora de pactos de las elecciones de Andalucía 2026
Los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 dejan un nuevo mapa electoral marcado por una nueva era en la que se abre un escenario de pactos en el Parlamento andaluz. Tras el recuento de votos y el reparto de escaños ahora toca revisar las posibles alianzas entre partidos y las reacciones de los principales líderes políticos tras una jornada electoral decisiva.
A continuación podrás seguir en directo la última hora de los resultados de las elecciones de Andalucía 2026, el porcentaje de voto, la evolución del mapa político, posibles pactos, comparecencias de candidatos y análisis de los resultados municipio a municipio.
Resultado de las elecciones de Andalucía 2026 en directo
Juanma Moreno gana unas elecciones de Andalucía que serán clave en el devenir político nacional pero lo hace sin mayoría absoluta para poder gobernar sin ataduras. Lejos queda el histórico resultado de hace cuatro años y ahora el PP de Moreno dependerá de Vox para revalidar la Junta de Andalucía.
Por su parte el PSOE, con María Jesús Montero al frente, ha logrado el peor resultado de su historia dejando una nueva derrota para el sanchismo.
Susana Díaz admite la derrota «sin paliativos» del PSOE-A y avisa que «Vox le va a sacar las higadillas al PP»
La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha valorado este lunes los resultados de las elecciones autonómicas del 17 de mayo en las que el PP-A ha ganado con 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta, mientras que el PSOE-A ha obtenido 28 diputados, dos menos de los que tenía actualmente en la cámara andaluza.
El PSOE niega que el resultado sea una derrota de Sánchez y lo ve un «fracaso» del PP:»No se emancipa de Vox»
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha rechazado hoy que los resultados de ayer en las elecciones andaluzas sean una derrota de Pedro Sánchez. Por el contrario, ha sostenido que se trata de un «fracaso» del PP nacional ya que «no se emancipa de Vox». En su opinión, el candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, «se han metido en un lío» con el ciclo electoral de 2026.
Azcón felicita a Moreno por una victoria «inapelable»
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha felicitado al candidato del PP a las elecciones a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por una victoria su partido que califica de «inapelable» y con el que logra un «histórico» tercer mandato «para seguir impulsando a Andalucía como una tierra de progreso y talento».
El PP cuelga una lona en su sede nacional de Madrid con el lema ‘El cambio está más cerca’
El Partido Popular ha colgado este lunes una lona en la fachada de su sede nacional, en la madrileña calle Génova, en la que asegura que «el cambio está más cerca», tras las elecciones autonómicas en Andalucía. Esa sede acogerá este mediodía la reunión de la Junta Directiva nacional de la formación para analizar los resultados.
Vox asegura que no pedirá «sillones» en un gobierno de Moreno, sino cambio de políticas y «prioridad nacional»
El cabeza de lista de Vox al Parlamento por Sevilla, Javier Cortés, ha querido dejar claro este lunes que su partido no pedirá «sillones» en un futuro gobierno de Juanma Moreno, sino el cambio de políticas y que la «prioridad nacional» sea una realidad en Andalucía.
Montero asumirá su escaño para liderar la oposición pero no asegura si por cuatro años: «Voy partido a partido»
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se ha comprometido este lunes a renunciar al escaño que actualmente mantiene en el Congreso por Sevilla «en el momento en que se constituya el Parlamento de Andalucía», para tomar posesión de su acta en la Cámara autonómica y ejercer desde ese momento como «jefa de la oposición» en esta comunidad, si bien no ha asegurado que vaya a permanecer en esa responsabilidad durante los cuatro años de legislatura.
Elecciones en Andalucía en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora de las elecciones en Andalucía. Aquí desgranaremos todo lo ocurrido en la jornada electoral ayer, los resultados de las elecciones por municipios y provincias, posibles pactos y mucho más.
Adelante descarta abstenerse para que Moreno no pacte la investidura con Vox: «Somos la oposición del futuro al PP»
El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha cerrado este lunes por completo la puerta a la posibilidad de abstenerse en la investidura del candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, para evitar un pacto con Vox porque el resultado de las elecciones de este 17 de mayo convierte a su formación en la «oposición del futuro al PP».