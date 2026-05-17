Quién es María Jesús Montero, la ex ministra y ahora candidata por el PSOE para las elecciones andaluzas

María Jesús Montero Cuadrado es una de las figuras más relevantes del socialismo español y la candidata del PSOE a la presidencia autonómica en las elecciones de Andalucía de este domingo. Con una larga trayectoria institucional, Montero combina experiencia en la gestión autonómica andaluza con responsabilidades de primer nivel en el Gobierno de España.

Nacida el 4 de febrero de 1966 en Sevilla (60 años), la ex vicepresidenta primera del Gobierno es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y desarrolló inicialmente su carrera profesional en el ámbito sanitario. Trabajó como gestora hospitalaria en centros como el Hospital Universitario Virgen del Rocío, desempeñando distintos cargos de responsabilidad vinculados a la administración sanitaria.

Su entrada en la política institucional se produjo en Andalucía, donde ocupó diversos cargos dentro de la Junta de Andalucía durante los Gobiernos socialistas. Entre 2004 y 2013 fue consejera de Salud en distintas etapas, y posteriormente, entre 2013 y 2018, ejerció como consejera de Hacienda y Administración Pública. Durante esos años también fue diputada en el Parlamento andaluz por la provincia de Sevilla.

En 2018, María Jesús Montero dio el salto a la política nacional al incorporarse al Gobierno presidido por Pedro Sánchez como ministra de Hacienda, cargo que desempeñó de forma continuada hasta el pasado mes de marzo. Además, fue portavoz del Gobierno entre 2020 y 2021 y ocupó responsabilidades como vicepresidenta del Ejecutivo a partir de 2023. Desde 2019 es también diputada en el Congreso por Sevilla.

En el ámbito orgánico del partido, Montero ocupa posiciones destacadas dentro del PSOE. Desde 2022 es vicesecretaria general a nivel federal y, desde 2025, secretaria general del PSOE de Andalucía, lo que la sitúa como máxima dirigente de la formación en la comunidad.

Su candidatura a la presidencia andaluza se formalizó el pasado mes de marzo, tras la convocatoria electoral. Para concurrir a estos comicios, abandonó sus cargos en el Gobierno central, aunque mantuvo su escaño en el Congreso de los Diputados. Con esta decisión, regresó a la política autonómica, ámbito en el que había desarrollado buena parte de su carrera previa.

María Jesús Montero encabeza la lista del PSOE con el objetivo de acceder a la presidencia de la Junta de Andalucía, cargo que depende del resultado de las elecciones y de la posterior investidura en el Parlamento andaluz.