Feijóo asegura que Montero da por perdida Andalucía: «por eso no ha renunciado al acta de diputada»

Alberto Núñez Feijóo cree que el PSOE da por perdida Andalucía y por eso Montero «no ha renunciado a su acta de diputada». El líder del Partido Popular considera que «es una falta de respeto a todos los andaluces» que la exvicepresienta del Gobierno de Sánchez no haya dejado aún el Congreso de los Diputados.

Feijóo en el mitin en Jerez de la Frontera, apunta a que «nuestros adversarios están nerviosos por eso no vienen a Andalucía». Para los populares el PSOE ha dejado de tener proyecto «para esta tierra», sin embargo, Juanma Moreno «no necesita dividir para ganar, insultar para que se le escuche, Juanma hace algo que es obligatorio en política: gobernar bien y para todos».

El popular ha pedido el voto para «poder gestionar vuestro dinero, vuestros servicios públicos y vuestro futuro cuatro años más»; cree Feijóo que «Andalucía se merece estabilidad otros cuatro años más, hasta 2030, para seguir creciendo y avanzando».

Durante su discurso, ha evidenciado las diferencias entre Moreno y «la enviada de Sánchez». «No queremos el modelo de los ERE ni el modelo de Ábalos, no lo queremos nunca más». «Hoy Andalucía brilla y no está para apagones, no está para que la bloqueen después de todo lo que se ha conseguido».

«No nos debemos confiar»

A pesar del nerviosismo detectado por el PP entre los socialistas, Feijóo ha insistido en «no confiarse» y en «acudir en masa a votar el próximo 17 de mayo».

«Han estado años creyéndose que eran los más listos y ahora resulta que los españoles les han descubierto. Andalucía tiene que ser el resorte para sacar todo esto del resto de España. Andalucía no puede sustituir la estabilidad por un lío partidos. No puede sustituir la gestión honrada por la incapacidad, ni a un presidente para todos por un partido que sólo piensa en protegerse».

«Andalucía no puede volver a la decadencia socialista», ha zanjado, poniendo sobre la mesa cómo España está sufriendo el Gobierno más bochornoso de la historia democrática». En esta línea ha insistido en que Sánchez «solo se pasea como presidente, pero no gobierno, ni asume responsabilidades, igual que sus ministros, que están de brazos cruzados ante los problemas que sufre España».

La corrupción del PSOE

Feijóo ha incidido en que, mientras el PSOE presenta en la comunidad «el enésimo plan de fuga de Sánchez», Juanma Moreno ofrece estabilidad, gestión, igualdad y regeneración

María Jesús Montero, ha ironizado Feijóo, «sigue negando la corrupción en el PSOE», y se pregunta «¿cómo iba a ver algo raro en Ábalos, Koldo, Santos, la mujer y el hermano, quien no vio nada raro en sus colaboradores en el Ministerio de Hacienda ni en los gobiernos de los ERE?.

Además, ha contrapuesto «la política frívola, ruidosa y pendiente de sí misma que padecemos en España por obra y gracia del sanchismo» con la de Andalucía, que mejora las cosas: «Aquí se ha demostrado que desde una comunidad autónoma se hace país»

Infraestructuras, sanidad y vivienda

Feijóo ha querido recopilar algunos de los principales problemas que el Gobierno está siendo incapaz de resolver, comparando «la buena gestión» de Moreno Bonilla y la incapacidad del Ejecutivo central.

Para el líder popular, la vivienda, la sanidad o las infraestructuras son solo algunos ejemplos de la falta de capacidad para resolver las demandas de los andaluces. Sobre vivienda, ha recordado que «cuando Sánchaez llegó al Gobierno, no era una preocupación.

Sin embargo, «hoy es la principal de la gran mayoría de los españoles, los jóvenes no pueden emanciparse, muchos ya no sueñan con ser propietarios» y ha criticado cómo, «después de ocho años en el Gobierno», culpan a la oposición del problema de la vivienda. «Es una vergüenza», ha completado.

Sobre la Sanidad, ha recordado que los sanitarios llevan 10 meses de huelga, «la mayor huelga del Sistema Nacional de Salud de la democracia» pero el ministerio les «ignora». Feijóo preguntó a Sánchez el miércoles en la sesión de control al Gobierno sobre las razones de la huelga y el presidente «no respondió». «De los más de 700 asesores, alguno le podría contar lo que está pasando».

Las infraestructuras, ha lamentado que, en lugar de asumir sus responsabilidades, los miembros del Ejecutivo se dediquen a insultar: «No me importa que el ministro de Transportes se pase el día insultándome. Lo que no voy a admitir es que insulte a todos los españoles, a todos los andaluces y a las víctimas de Adamuz».