En su intento por estabilizar los precios del petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo en su formato ampliado OPEP+ ha anunciado que incrementará en 188.000 barriles diarios de crudo su oferta para junio.

El acuerdo llega tras la decisión anunciada esta semana por Emiratos Árabes Unidos de retirarse del grupo en plena guerra de Irán lo que desequilibra el mercado energético mundial al tiempo que aumenta la incertidumbre en torno a la situación de uno de los mayores productores de crudo del mundo.

Ajustes de producción en la OPEP+

Al término de su reunión virtual de este pasado sábado, los siete países de la OPEP+ que previamente anunciaron ajustes voluntarios adicionales en abril y noviembre de 2023.

Argelia, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Kazajistán, Omán y Rusia han decidido poner en marcha un «ajuste de producción» a partir del mes que viene, según un comunicado de la organización publicado hoy domingo.

Se trata del tercer incremento consecutivo de este año resultado de la falta de un acuerdo diplomático entre Teherán y Washington que ha llevado a los precios del crudo a máximos no vistos en cuatro años.

Nuevos movimientos desde Emiratos

Todos estos países se han comprometido a «seguir supervisando y evaluando de cerca las condiciones del mercado» y han reafirmado la importancia de «adoptar un enfoque prudente y mantener plena flexibilidad para aumentar, pausar o revertir la eliminación gradual de los ajustes voluntarios de producción», incluidos los acordados hace tres años.

Por otro lado y en lo que concierne a Emiratos Árabes Unidos, la decisión de salirse del grupo respondía a una estrategia clara que buscaba darles más libertad para aumentar la producción y aprovechar mejor su capacidad con el objetivo de ganar mayor peso en el mercado global.

De ahí que la petrolera insignia del país, la Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), haya anunciado una iniciativa para acelerar sus planes de crecimiento a través de adjudicaciones de proyectos que abarcan exploración, producción, refinado y comercialización de crudo por valor de unos 46.000 millones de euros.