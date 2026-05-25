Quién es Macarena García: biografía, edad, pareja, películas y trayectoria profesional

¿Quién es Macarena García? A continuación, se explica la biografía, edad, pareja, películas y trayectoria profesional. La actriz Macarena García se ha convertido en una de las intérpretes más sólidas y reconocidas del panorama audiovisual español. La madrileña ha conquistado a la crítica y al público gracias a trabajos inolvidables como Blancanieves, La llamada o la serie La Mesías. Ganadora de un Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación y de la prestigiosa Concha de Plata, su trayectoria no ha dejado de crecer desde que debutó siendo apenas una adolescente.

Más allá de los focos, Macarena también despierta interés por su discreta vida personal, su estrecha relación artística con su hermano Javier Ambrossi y su evolución constante como actriz. Repasamos su biografía, su edad, sus relaciones sentimentales más conocidas, sus películas más importantes y todos los detalles de una carrera que la ha situado entre los grandes nombres de la interpretación española.

¿Cuántos años tiene Macarena García y dónde nació?

Macarena García de la Camacha Gutiérrez-Ambrossi nació en Madrid el 26 de abril de 1988. Actualmente tiene 38 años.

Procede de una familia muy vinculada al mundo artístico. Es hija de Francisco Javier García de la Camacha y Sofía Gutiérrez-Ambrossi, y hermana del director y guionista Javier Ambrossi, creador junto a Javier Calvo de algunos de los grandes fenómenos audiovisuales recientes.

Desde pequeña mostró una clara vocación artística. Se formó en interpretación, canto y danza, estudiando baile en la escuela Carmen Senra y en la Academia Broadway, además de recibir formación vocal especializada.

Los inicios de Macarena García en el cine, el teatro y la televisión

Su debut profesional llegó muy joven. Con tan solo 13 años obtuvo su primer papel teatral en la obra En el nombre de la Infanta Carlota, iniciando así una carrera precoz sobre los escenarios.

En televisión comenzó con pequeños papeles episódicos en series como:

Hospital Central.

El internado.

Punta Escarlata.

El gran salto a la popularidad llegó entre 2010 y 2012, cuando interpretó a Chelo en la exitosa serie Amar en tiempos revueltos, uno de los personajes más queridos de la ficción.

Poco después consolidó su proyección protagonizando producciones como:

El pacto.

Luna, el misterio de Calenda.

B&b, de boca en boca.

Niños robados.

Su gran consagración llegó en 2012 con Blancanieves, la película muda dirigida por Pablo Berger, donde dio vida a la protagonista. Su interpretación fue aclamada por crítica y público y le permitió ganar:

Premio Goya a Mejor Actriz Revelación .

. Concha de Plata del Festival de San Sebastián.

Ese éxito la situó como una de las actrices más prometedoras del cine español.

Otro momento clave fue su participación en el musical La llamada y, posteriormente, en su adaptación cinematográfica, una obra que marcó a toda una generación y reforzó su vínculo artístico con los Javis.

Películas y series más importantes de Macarena García

A lo largo de su carrera ha participado en numerosos títulos de éxito.

Películas destacadas

Blancanieves (2012). Palmeras en la nieve (2015). Villaviciosa de al lado (2016). La llamada (2017). Que baje Dios y lo vea (2018). Ventajas de viajar en tren (2019). El arte de volver (2020). Casa en flames (2024). Un hipster en la España vacía (2024).



Series más relevantes

Amar en tiempos revueltos.

Luna, el misterio de Calenda.

B&b, de boca en boca.

El Ministerio del Tiempo.

La otra mirada.

Paraíso.

La Mesías.

En todos estos proyectos ha demostrado una enorme capacidad para adaptarse a registros muy diferentes, desde el thriller psicológico hasta la comedia musical o el drama histórico.

Premios y reconocimientos de Macarena García en su carrera

Macarena García ha sido reconocida con algunos de los premios más prestigiosos del audiovisual español:

Premio Goya a Mejor Actriz Revelación (Blancanieves).

(Blancanieves). Concha de Plata a Mejor Actriz en el Festival de San Sebastián.

en el Festival de San Sebastián. Varias nominaciones en los Premios Feroz.

Reconocimientos de crítica especializada por El arte de volver y Casa en flames.

Su trabajo suele ser destacado por la naturalidad interpretativa, su intensidad emocional y una enorme solvencia técnica.

La vida personal de Macarena García: pareja y aspectos más desconocidos

Siempre ha mantenido una vida privada bastante discreta. Macarena García ha sido foco de interés mediático por algunas relaciones sentimentales conocidas públicamente.

Durante años mantuvo una relación con el actor Leandro Rivera, y posteriormente también fue vinculada sentimentalmente con el cantante Enrique Berenguer.

Más allá de su faceta sentimental, destaca por su perfil reservado, alejado de la exposición constante, y por mantener una estrecha relación profesional y personal con su hermano Javier Ambrossi, con quien ha compartido algunos de los proyectos más importantes de su carrera.

Actualmente, Macarena García continúa consolidándose como una de las intérpretes más respetadas y queridas del panorama audiovisual español.