Quién es Anna Castillo: biografía, edad, películas y trayectoria profesional

La actriz Anna Castillo se ha consolidado en el cine y la televisión española. Su talento, naturalidad interpretativa y capacidad para adaptarse a registros muy distintos la han convertido en uno de los rostros más destacados de su generación. A lo largo de su carrera ha acumulado éxitos en televisión, cine y teatro, además de importantes premios que avalan su trayectoria.

Cuántos años tiene Anna Castillo y dónde nació

Anna Castillo nació el 9 de octubre de 1993 en Barcelona, Cataluña, por lo que actualmente tiene 32 años. La actriz creció en la capital catalana, donde desde muy pequeña mostró una clara vocación artística.

Comenzó a formarse en interpretación, canto y danza desde los 7 años en distintos centros especializados de Barcelona y Madrid, mientras completaba sus estudios académicos. Cursó el bachillerato de Artes Escénicas y estudió en el colegio Sant Joan Bosco Horta, conocido popularmente como los Salesianos de Horta.

Los inicios de Anna Castillo en la interpretación y su salto a la fama

La trayectoria artística de Anna Castillo comenzó muy pronto. Desde niña mostró una clara vocación por la interpretación y la música. Con apenas siete años empezó a formarse en diferentes escuelas especializadas de Barcelona y Madrid, compaginando su aprendizaje artístico con sus estudios académicos.

Sus primeros pasos en el mundo del espectáculo llegaron entre 2005 y 2011 como integrante del grupo musical infantil SP3, muy popular entre el público juvenil catalán. Allí desarrolló facetas como cantante y bailarina, al tiempo que participaba en el universo televisivo del Club Super3 de TV3, donde interpretó al personaje de Anna en La família dels supers.

El salto a la interpretación profesional llegó en 2009 con el telefilme El enigma Giacomo, dirigido por Joan Marimón, aunque fue en 2010 cuando comenzó a llamar la atención con su papel protagonista en Blog, la película de Elena Trapé inspirada en hechos reales sobre un grupo de adolescentes que pactan quedarse embarazadas al mismo tiempo.

A partir de ahí, encadenó apariciones en televisión y cine. Participó en la serie Doctor Mateo en Antena 3, intervino en la comedia juvenil Promoción fantasma y formó parte de proyectos como Chessboxing o la serie catalana Kubala, Moreno i Manchón.

Su consolidación televisiva llegó en 2013, cuando se incorporó al reparto de la exitosa serie diaria Amar es para siempre, donde interpretó a Dorita durante varias temporadas. Ese mismo año dio otro paso decisivo al subirse a los escenarios con el musical La llamada, creado por Javier Ambrossi y Javier Calvo, donde dio vida a Susana Romero. La obra se convirtió en un fenómeno teatral y supuso un gran escaparate para su talento.

Sin embargo, el auténtico punto de inflexión llegó en 2016 con la película El olivo, dirigida por Icíar Bollaín. Su interpretación recibió una enorme acogida por parte de crítica y público, lo que le valió el Premio Goya a Mejor Actriz Revelación en 2017. A partir de ese momento, Anna Castillo se consolidó como una de las actrices más prometedoras y versátiles del cine español.

Películas y series más importantes de Anna Castillo

La carrera de Anna Castillo ha estado marcada por títulos muy destacados tanto en cine como en televisión.

Entre sus películas más importantes figuran:

El olivo.

La llamada.

Viaje al cuarto de una madre.

Adú.

Historias para no contar.

Escape.

En televisión también ha participado en producciones relevantes como:

Amar es para siempre.

Estoy vivo.

Arde Madrid.

Now and Then.

Su capacidad para alternar drama, comedia y thriller ha sido una de las claves de su éxito.

Premios y reconocimientos de Anna Castillo en su carrera

El gran punto de inflexión llegó cuando ganó el Premio Goya a Mejor Actriz Revelación por su trabajo en La llamada.

Además, ha recibido numerosas nominaciones en certámenes como los Premios Feroz, los Premios Gaudí y las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, consolidando una carrera de enorme prestigio dentro de la industria audiovisual española.

La crítica ha destacado especialmente su naturalidad interpretativa y su capacidad para construir personajes complejos con gran credibilidad.

La vida personal de Anna Castillo: pareja y aspectos más desconocidos

Anna Castillo siempre ha tratado de mantener cierta discreción, aunque en los últimos años algunos aspectos de su vida sentimental han trascendido públicamente. La actriz mantuvo una relación con la fotógrafa Lara Blanco, que finalizó en 2022 tras varios años juntas.

Después de esa ruptura, en 2023 Anna Castillo tuvo que hacer frente a varios ataques de bifobia en redes sociales, una situación ante la que respondió con firmeza publicando un mensaje reivindicando con naturalidad su orientación sexual y defendiendo la libertad de amar sin etiquetas ni prejuicios.

Actualmente, la actriz mantiene una relación con el actor y modelo Álvaro Mel, con quien ha sido vista en distintos actos públicos y eventos del panorama cultural español. Ambos se han convertido en una de las parejas más seguidas del momento, aunque han optado por llevar su relación con discreción y lejos de la sobreexposición mediática.