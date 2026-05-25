El mensaje de Confucio sobre la vejez que conmueve: «La vejez es algo bueno y placentero. Es cierto que te apartan suavemente del escenario, pero luego te dan un lugar tan cómodo en primera fila como espectador»

Confucio (Qufu, Lu, 28 de septiembre de 551 a. C. ‑ Estado Lu, 11 de abril de 479 a. C.) es uno de los grandes pensadores de la historia y cuyas frases siguen sonando como un aprendizaje para la vida. Este filósofo chino es el padre del llamado confucianismo, movimiento que comenzó después de la muerte de este pensador y que sigue las principales aplicaciones espirituales, morales y rituales de esta personalidad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la figura de Confucio, su reflexión viral y las mejores frases.

Confucio es uno de los pensadores más importantes de todos los tiempos y, a pesar de que falleció casi 500 años antes de Cristo, su filosofía se sigue aplicando en muchos ámbitos de la vida por los devotos del fenómeno que se conoce como confucianismo. Además, esta filosofía ha traspasado fronteras y por ella se le considera como uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. Su doctrina se basa en principios como la armonía familiar, social y la piedad filial, haciendo hincapié en la llamada ley del Cielo. Su filosofía se basa en una ética social y humanista que se centra en la relación entre los seres humanos.

Apodado como Maestro Kong, fue criado por su madre, Yan Zhengzai, en la pobreza, y combinó varios trabajos durante su juventud, pasando por el puesto de contable hasta el de cuidador de ovejas y otros animales. También trabajó como profesor y funcionario en el Estado de Lu. Poco a poco, fue ganando reputación de hombre sabio y comenzó su carrera como maestro privado hasta llegar a ser Ministro de Justicia con el gobierno del duque de Lu. Bajo su dirección, este estado de China mejoró notablemente y, tras renunciar a su cargo, comenzó un peregrinaje de 14 años por los pueblos de diferentes zonas de China en el que intentó instruir en lo cierto a sus devotos.

A los 68 años regresó a su ciudad natal para seguir centrado en la enseñanza y en la edición de textos clásicos. Tal fue su influencia en la población china que, durante la dinastía Han, en el siglo II a. C., el confucianismo fue adoptado como ideología oficial del Estado chino. Por lo que respecta a su vida y obra, la más importante es ‘Las Anacletas’, que es una recopilación de sus diálogos y enseñanzas. Estas se dividen en ‘Los Cuatro Libros’ y ‘Los Cinco Clásicos’.

La reflexión viral de Confucio

«La vejez es algo bueno y placentero. Es cierto que te apartan suavemente del escenario, pero luego te dan un lugar tan cómodo en primera fila como espectador». Esta es una de las muchas frases que pronunció o escribió Confucio en su día y que en estos últimos días se han convertido en tendencia. Estas son las mejores frases de Confucio durante su vida y obra: