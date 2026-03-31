La reflexión de Confucio, filósofo chino, para conseguir tus metas: “Cuando es obvio que no se pueden alcanzar los objetivos, no ajustes los objetivos”

En la época de la inmediatez, todos queremos llegar cuanto antes, ascender en el trabajo cuanto antes y que todo nos llegue antes que a los demás. En estos tiempos de prisas, a veces es necesario reflejarse en filósofos del pasado, cuando la vida llevaba su curso natural y no este ritmo asfixiante. Filósofos como Confucio nos dieron reflexiones para que apliquemos a nuestra vida de hoy en día.

El filósofo chino nos dejó una reflexión que todavía podemos usar cuando sentimos que no alcanzamos nuestras metas en nuestro día a día: “Cuando es obvio que no se pueden alcanzar los objetivos, no ajustes los objetivos, ajusta los pasos a seguir”. Es decir, cuando el plan para llegar a nuestros logros no funciona, lo que tenemos que ajustar es el plan y no los logros. Parar, reflexionar e intentar llegar al objetivo por otros métodos o simplemente por los mismos métodos, pero de forma más tranquila.

Con estas reflexiones, Confucio rechaza la terquedad de perseguir la misma idea con la misma forma o métodos; nos invita a analizar lo que está fallando y cambiarlo. Es aquí donde reside la importancia de esta reflexión del filósofo que ha perdurado a lo largo de los siglos. Esta lección también nos invita a reinterpretar la forma en la que asumimos el fracaso. Normalmente, cada vez que no alcanzamos nuestras metas, nos frustramos y desistimos de ellas sin reflexionar o pensar qué hemos hecho mal. Sin embargo, Confucio nos dice que el fracaso es una de las mejores señales que podemos recibir para no repetir los mismos pasos en el futuro.

El pensamiento de Confucio, así como el de filósofos de nuestro pasado, sigue tan vigente que miles de personas lo aplican en sus problemas diarios. Por ello, cada vez que tenemos un problema, deberíamos parar y fijarnos en el pasado para salir de él y encontrar la solución.