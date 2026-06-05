La participación de Ivonne Reyes en Supervivientes 2026 terminó de manera inesperada tras sufrir un grave accidente durante una de las pruebas de recompensa del popular reality. La presentadora y actriz venezolana, que se había convertido en una de las concursantes más destacadas y queridas de esta edición, tuvo que abandonar el programa después de una aparatosa caída que le provocó una importante lesión en la pierna derecha.

El accidente ocurrió a finales de mayo en los Cayos Cochinos, Honduras, donde se desarrolla el concurso. Durante una prueba física, Ivonne sufrió una caída que alarmó tanto a sus compañeros como al equipo médico del programa. Tras recibir una primera atención en el lugar, los especialistas determinaron que la lesión requería una evaluación más profunda y, posteriormente, una intervención quirúrgica urgente. Esta situación obligó a la organización del reality a tomar una difícil decisión: la concursante debía abandonar definitivamente la competición para regresar a España y recibir el tratamiento adecuado.

La noticia supuso un duro golpe para la venezolana, que había expresado en varias ocasiones su ilusión por llegar lo más lejos posible en el concurso. Más allá de la experiencia televisiva, Ivonne veía su participación como una oportunidad para demostrar que la edad no es un obstáculo para afrontar nuevos retos. Antes de abandonar el programa, reconoció la tristeza que sentía por no poder continuar, aunque aceptó la decisión médica con resignación y responsabilidad. Tras aterrizar en Madrid, fue trasladada de inmediato a un hospital de la capital, donde permaneció ingresada varios días mientras se le realizaban diferentes pruebas diagnósticas. Finalmente, fue intervenida quirúrgicamente con éxito a comienzos de junio. La operación se desarrolló según lo previsto y permitió corregir las consecuencias de la lesión sufrida en Honduras.

Este jueves recibió el alta hospitalaria y abandonó el centro médico en silla de ruedas, con una gran escayola que inmoviliza buena parte de su pierna derecha. A su lado estuvieron en todo momento dos de las personas más importantes de su vida: su hijo Alejandro Reyes y su hermana Clairet. Ambos la han acompañado durante todo el proceso, desde su regreso a España hasta el momento de iniciar la recuperación en casa.

Las imágenes de Ivonne saliendo del hospital reflejaban tanto las dificultades físicas derivadas de la operación como su fortaleza emocional. Aunque visiblemente afectada por el dolor y las limitaciones de movilidad, se mostró serena y agradecida. Con ayuda de sus familiares, pudo subir a la ambulancia que la trasladó hasta su domicilio, donde deberá permanecer en reposo durante las próximas semanas.

A través de sus redes sociales, la presentadora compartió además un mensaje lleno de optimismo para tranquilizar a sus seguidores. En él explicó que comenzaba una nueva etapa centrada exclusivamente en su recuperación. Reconoció que todavía siente molestias en la pierna, pero se mostró satisfecha porque la intervención había salido bien y porque ya podía continuar el proceso de rehabilitación desde casa. Además, insistió en que afronta esta situación con paciencia, consciente de que la recuperación requerirá tiempo y esfuerzo. Ivonne también quiso agradecer públicamente la labor del personal sanitario que la atendió durante su ingreso, así como el cariño recibido por parte de los espectadores y seguidores que han estado pendientes de su evolución desde que se produjo el accidente. Los mensajes de apoyo se han multiplicado en los últimos días, reflejando el afecto que gran parte del público siente por ella.