Tora Ibiza: el templo del omakase madrileño se instala en BLESS Hotel Ibiza Cala Nova

Hay noches en las que la gastronomía deja de ser simplemente el acto de sentarse a cenar para convertirse en un viaje emocional de largo recorrido. Es una suerte de poesía sensorial que se mimetiza de forma absoluta con el entorno de las Islas Baleares. Eso es, exactamente, lo que tuve la fortuna de vivir hace unos días en mi reciente escapada a la isla de Ibiza. El restaurante Tora, el concepto de alta cocina japonesa que ha revolucionado y redefinido la escena culinaria de Madrid, ha inaugurado el pop-up gastronómico más esperado del verano en Ibiza. Si buscas una experiencia culinaria única en la isla blanca, este nuevo punto de encuentro es de visita obligatoria.

El escenario elegido no podía ser más idílico: el espectacular hotel de cinco estrellas BLESS Ibiza Cala Nova. Situado en esa joya escondida que es Cala Nova, en la zona de Santa Eulalia del Río, este alojamiento es un auténtico templo del lujo relajado donde el mar parece tocarse con la punta de los dedos.

Desde el pasado 15 de mayo y hasta el próximo 13 de septiembre de 2026, la magia del restaurante madrileño se traslada al archipiélago balear. La propuesta consiste en un regreso a las raíces del formato omakase, la tradición nipona de ponerse incondicionalmente en manos del chef.

Todo se desarrolla en una atmósfera de absoluta confidencialidad: una barra exclusiva para sólo 12 comensales por turno. Está ubicada en un espacio independiente e integrado en el área del restaurante Lumbre del hotel. El resultado es un deslumbrante directo que ensancha el alma y eleva el concepto de la alta cocina estival en San Carlos y Santa Eulalia.

El origen del éxito: De la calle Padilla de Madrid a la Guía MICHELIN

Para comprender la magnitud de lo que Tora Ibiza ha construido, es imprescindible viajar primero a sus orígenes en la capital española. Ubicado en el corazón del distinguido Barrio de Salamanca, concretamente en el número 5 de la calle Padilla, Tora Madrid nació como un proyecto profundamente personal del futbolista y empresario Mario Hermoso.

Apasionado confeso de la alta fidelidad gastronómica, Hermoso concibió el restaurante como el lugar al que él mismo querría ir a cenar de forma habitual en su ciudad natal. Diseñó un espacio donde la sobriedad y la elegancia se dan la mano, alejándose por completo de los artificios y las modas gastronómicas efímeras.

En apenas unos meses de vida, aquel discreto local con fachada negra y un imponente tigre (Tora significa tigre en japonés) logró captar la atención de la crítica especializada. De hecho, se ganó rápidamente una cotizada recomendación en la prestigiosa Guía Michelin.

Bajo la dirección ejecutiva del chef José Osuna en Madrid, el restaurante se consolidó como un imprescindible. Su éxito radica en la maestría para hermanar las técnicas milenarias del sudeste asiático con sutiles toques y materias primas de nuestra despensa mediterránea.

La piedra angular de Tora en Madrid siempre ha sido el juego de texturas, los contrastes de temperaturas y la selección minuciosa de las grasas de los pescados en su icónica barra de la planta inferior. Es esa misma solvencia técnica y atmósfera zen lo que ahora viaja con destino a las Baleares, buscando una nueva dimensión culinaria junto a la brisa marina.

El escenario perfecto: BLESS Hotel Ibiza Cala Nova y el lujo hedonista

El desembarco de un concepto de la categoría de Tora exigía un ecosistema afín en la isla, un lugar donde el disfrute se entienda desde el respeto al tiempo y al bienestar. BLESS Hotel Ibiza Cala Nova, perteneciente a Palladium Hotel Group, se presentó como el marco idóneo para esta colaboración estival.

Consolidado como uno de los grandes referentes del lujo hedonista a nivel internacional, este establecimiento de cinco estrellas ha redefinido el lifestyle de Ibiza. Su diseño ecléctico y sofisticado está sutilmente inspirado en la elegancia atemporal de la icónica diseñadora Coco Chanel, donde los tonos blancos, negros y rosas pálidos dialogan de forma fluida con la arquitectura ibicenca.

Ubicado en la costa noreste de la isla, en el carismático entorno de Es Canar y Santa Eulalia, el hotel invita a descubrir una Ibiza más íntima, introvertida y serena. Es un balcón natural abierto al azul turquesa de Cala Nova, rodeado de colinas cubiertas de pinos.

En BLESS Ibiza Cala Nova, la gastronomía no es un servicio complementario, sino una experiencia troncal para los sentidos. Esta propuesta culinaria convive con espacios premium como el exclusivo Magness Soulful Spa o la icónica terraza del EPIC Infinity Lounge.

La llegada de Tora a su espacio independiente en la zona del restaurante Lumbre refuerza de manera sobresaliente esta apuesta por la exclusividad culinaria. Ofrece un oasis de quietud donde el rumor de las olas actúa como la banda sonora perfecta para el despliegue del itamae.

El ritual del Omakase: 17 estaciones de genialidad frente al mar

Ponerse en manos del itamae Germán Quispe, encargado de ejecutar la experiencia gastronómica en la isla, es asistir a un espectáculo de precisión milimétrica. En la exclusiva barra de Tora Ibiza no hay cartas ni elecciones intermedias. El menú está diseñado como un itinerario guiado donde el comensal se entrega al criterio del cocinero.

Quispe trabaja desde la sutileza más absoluta. Construye un relato que respeta la herencia madrileña de la marca, pero que incorpora de forma inteligente lecturas adaptadas al entorno balear y al producto local.

El menú consta de 17 pases excepcionales por un precio de 150 €. Un recorrido vibrante que tuve la oportunidad de saborear y desgranar paso a paso en esta apertura gastronómica en Santa Eulalia:

Entrantes y el despertar del paladar

La travesía comienza con una refrescante sopa de tomate con ikura (huevas de salmón) y aceite de nori. Es un preludio donde la acidez andaluza y la salinidad japonesa se abrazan a la perfección. Le sigue la zamburiña del Pacífico con salsa Toban Djan, un bocado tibio de textura impecable y un toque picante sutil que estimula de inmediato las papilas gustativas.

El arte del corte: sashimi y tartar

En el apartado del pescado desnudo, destaca con luz propia el tataki frío de hamachi ahumado. Cuenta con una finura asombrosa donde el humo ensalza los matices grasos del pez limón. La cumbre de los entrantes llega con el tartar de toro con yema de huevo de corral y ponzu, una combinación untuosa, rica y equilibrada donde la acidez del cítrico japonés corta de forma magistral la opulencia de la ventresca de atún.

El clímax de la barra: el festival de nigiris de Germán Quispe

Aquí es donde el virtuosismo del cocinero cobra su máximo esplendor. Germán Quispe ejecuta cada pieza en directo, midiendo la temperatura exacta del arroz y aplicando el aderezo preciso antes de depositarlo en el plato del comensal:

Salmón flambeado con miso dulce y piel de lima: un juego clásico de humo y cítricos que abre el bloque principal.

un juego clásico de humo y cítricos que abre el bloque principal. Corvina shiso lima: expresión de frescura marina en estado puro.

expresión de frescura marina en estado puro. Rodaballo con pesto de shiso verde: una inteligente aportación herbácea que aporta frescor al paladar.

una inteligente aportación herbácea que aporta frescor al paladar. Ika kizami y Parrocha aburi: maestría en el tratamiento del calamar y la sardina respectivamente, jugando con cortes precisos y el uso del soplete.

maestría en el tratamiento del calamar y la sardina respectivamente, jugando con cortes precisos y el uso del soplete. Anguila asada y toro ahumado: dos piezas de corte tradicional ejecutadas con un rigor técnico impecable.

dos piezas de corte tradicional ejecutadas con un rigor técnico impecable. Atún con grasa de wagyu y caviar: el mar y montaña definitivo. Un bocado soberbio e indescriptible que estalla en la boca de forma lujosa.

el mar y montaña definitivo. Un bocado soberbio e indescriptible que estalla en la boca de forma lujosa. Wagyu A5 en adobo: la demostración palpable de que la carne también tiene un espacio sagrado en la barra nipona.

la demostración palpable de que la carne también tiene un espacio sagrado en la barra nipona. Foie caramelizado y salsa de anguila: alta costura gastronómica, combinando notas dulces, saladas y una textura sumamente untuosa.

Para cerrar la sección salada, disfrutamos de un crujiente temaki de atún picante montado al momento para preservar la textura crujiente del alga nori. El broche lo pone una delicada vieira con miso dulce en reducción de ramen y setas enoki, que aporta una profundidad de caldo umami verdaderamente memorable.

El broche final

El menú concluye de forma impecable con un mochi fresco de textura elástica y masticable. Se sitúa alejadísimo de las versiones industriales y evidencia la verdadera y paciente artesanía del postre tradicional japonés.

Una bodega de culto: armonía en clave borgoñona

Una experiencia gastronómica de este calibre en Ibiza requería una propuesta líquida a la altura de los paladares más exigentes del mundo. Tora Ibiza ha diseñado una carta de bebidas que rinde pleitesía a algunos de los productores vinícolas más prestigiosos y codiciados de Francia.

La propuesta muestra una atención monolítica a la región de Borgoña. Sus notas de elegancia, mineralidad y complejidad armonizan de manera excelsa con los matices cambiantes del menú omakase.

Entre las etiquetas exclusivas que se manejan en este rincón de Cala Nova destacan nombres míticos de la viticultura mundial como Méo-Camuzet, Jean-Claude Ramonet y Emmanuel Rouget.

Los comensales más sibaritas podrán acompañar los 17 pases con referencias históricas de la añada 2022. En la carta sobresalen botellas de la talla de Vosne-Romanée 1er Cru Aux Brûlées, el superlativo Montrachet Grand Cru o el majestuoso Clos de Vougeot Grand Cru. Es, sin duda, un maridaje de ensueño para una noche irrepetible en Santa Eulalia.

Un imprescindible de la temporada balear en Ibiza

En definitiva, el pop-up estival de Tora en BLESS Ibiza Cala Nova es mucho más que una cena de moda en los meses de verano. Es la consolidación de un concepto sólido, honesto y brillante que ha sabido trasladar la excelencia del barrio de Salamanca de Madrid a la costa de Santa Eulalia sin perder un ápice de su identidad culinaria.

Cenar en esta barra asiática de 12 plazas, sintiendo la energía del mar Mediterráneo y contemplando la maestría artesanal del itamae, se posiciona desde ya como uno de los grandes imprescindibles absolutos de este verano en las Islas Baleares.

Si sus pasos le llevan a la isla blanca durante los próximos meses, no dude en regalarse este homenaje gastronómico único. Eso sí, recuerde que la previsión es obligatoria. Al tratarse de una experiencia culinaria tan íntima y con plazas estrictamente limitadas por turno, las reservas se agotan con semanas de antelación. Es una cita ineludible para seguir, hoy más que nunca, saboreando la vida.