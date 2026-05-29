Oporto: un viaje sensorial entre recuerdos de infancia, vinos con alma y alta cocina

Hay ciudades que se visitan y otras que se recuerdan para siempre. Oporto pertenece a esa segunda categoría. Una ciudad construida sobre la melancolía hermosa de los azulejos, el olor a salitre y las pendientes imposibles. Un río Duero que ha modelado siglos de historia antes de entregarse definitivamente al Atlántico y nos ha abierto sus puertas en un viaje diseñado para vivirlo con los cinco sentidos. Una escapada vertiginosa que arranca con la comodidad de un vuelo directo de apenas 50 minutos; un parpadeo en las nubes que nos planta en el corazón de uno de los destinos más magnéticos de la península ibérica.

Hay ríos que marcan el destino de una persona. Para mí, el río Duero no es sólo un accidente geográfico o una hermosa postal; son las aguas a cuyas orillas crecí, el lugar exacto donde aprendí a nadar, el escenario de mis primeros años. La primera isla que conocí, el Club Náutico, donde disfrutábamos cada verano, en mitad del Duero, con acceso en barcaza, y practiqué el piragüismo. Por eso, volver a encontrarme con él, seguir su curso y plantarme en la imponente ciudad donde se entrega definitivamente al Atlántico siempre tiene un componente profundamente emocional y especial. Visitar Oporto es, en cierta forma, cerrar un círculo vital con el agua.

Crowne Plaza Oporto: dormir entre tradición y nueva sofisticación

Nuestra base en este viaje fue el renovado Crowne Plaza Oporto, en plena Avenida da Boavista, una de las arterias más elegantes de la ciudad. El hotel representa bien el nuevo espíritu de Oporto: tradición y modernidad caminando juntas.

Antiguamente muy ligado al turismo corporativo y congresual, hoy abraza con naturalidad el concepto blended travel: espacios diseñados tanto para trabajar como para desconectar. Habitaciones amplias, tonos cálidos, camas enormes y esa sensación poco frecuente de refugio urbano en una ciudad siempre viva.

Su ubicación permite descubrir dos iconos contemporáneos imprescindibles: la Casa da Música, el llamativo edificio diseñado por Rem Koolhaas que desafía cualquier etiqueta arquitectónica, y la Fundação de Serralves, donde arte contemporáneo y jardines parecen dialogar en silencio.

Porque Oporto no vive únicamente de su pasado; lleva años reinventándose.

WOW: cuando el vino explica una ciudad

Cruzar el puente hacia Vila Nova de Gaia significa entrar en otro universo. Allí espera WOW (World of Wine), probablemente uno de los proyectos culturales más ambiciosos nacidos alrededor del vino europeo. No son sólo bodegas. Es una inmersión completa en la identidad portuguesa con seis museos, doce restaurantes y bares, tiendas y una galería de exposiciones temporales. Aquí el vino deja de ser bebida para convertirse en relato, y en The Wine Experience, considerado uno de los mejores museos del vino del mundo, se aprende y se disfruta de experiencias sensoriales únicas recorriendo la historia de la región de Oporto de forma inmersiva e interactiva, finalizando con una degustación de 3 vinos portugueses.

Las vistas desde sus terrazas resumen por sí solas el espíritu de Oporto: tejados rojizos escalando colinas, barcos tradicionales navegando lentamente por el Duero y la Ribeira desplegada como una postal viva. Hay momentos que justifican un viaje entero. Este es uno.

Oporto sobre ruedas: una ciudad para mirar despacio

El descubrimiento del Oporto histórico adquirió un cariz cinematográfico gracias a la experiencia con Old Tour. Recorrimos las empinadas y empedradas calles de la ciudad a bordo de una réplica bellísima del mítico Ford Model T de 1920, completamente adaptado a los tiempos modernos en una silenciosa y ecológica versión eléctrica.

Esta forma de circular nos permitió integrarnos en el paisaje urbano con pausa, capturando panorámicas espectaculares del cauce y deteniéndonos ante monumentos icónicos como el célebre puente de María Pía, obra de Gustavo Eiffel, una joya de ingeniería, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, desde 1996. El itinerario nos guio por el animado Cais de Gaia, posiblemente el mejor encuadre fotográfico de la ciudad, para finalizar ascendiendo hasta la espectacular Serra do Pilar. Desde su mirador elevado, Oporto se despliega majestuosa a los pies del viajero, mostrando la soberbia monumentalidad de sus desniveles geográficos.

El Duero desde el agua: seis puentes y una despedida al océano

Como broche de oro a la experiencia urbana, nos embarcamos desde el bullicioso Cais da Ribeira en una de las actividades imprescindibles de la ciudad: el crucero de los seis puentes a lo largo del río Duero. No es sólo una excursión turística, es una forma distinta de leer la ciudad. Desde el agua se comprende su escala, su pasado mercantil y la relación casi emocional que mantiene con el Duero.

Contemplar desde el agua la singular belleza de estas megaestructuras de arcos de hierro y piedra, y ver cómo el río de mi infancia se ensancha con poderío justo antes de abrazar el mar, ofrece una perspectiva náutica que revela la verdadera escala y el encanto marinero de Oporto.

Comerse Oporto: una ciudad que también se saborea

Portugal vive uno de sus momentos gastronómicos más interesantes y Oporto ejerce como escaparate privilegiado.

Aprovechando la visita al complejo WOW, no podía dejar de probar la famosa francesinha, un sándwich con filete de ternera, salchicha, jamón cocido, chorizo, queso fundido, huevo frito y todo ello bañado con salsa de vino de Oporto en el restaurante T&C. El nombre rinde homenaje al vino y a la historia del edificio, que perteneció a las familias Thomson y Croft. Antiguamente albergaba las bodegas Croft, por lo que conserva el diseño tradicional del edificio y las barricas que se encuentran en su interior, donde además se puede comer, en la terraza con vistas a Oporto.

Otro de los lugares que son de obligada visita es Cantinho do Avillez, del chef estrella Michelin, José Avillez, una de las grandes referencias de la gastronomía en Portugal. Cocina portuguesa reinterpretada sin perder alma. Las vieiras marinadas, los camarones Bulhão Pato despliegan intensidad marina y el solomillo con salsa de Oporto, crema de ajojamón y champiñones portobello confirma que tradición y mestizaje pueden convivir con brillantez.

Más tarde, el restaurante SoMos, dentro del hotel Crowne Plaza Oporto, reivindica otro valor profundamente portugués: compartir, producto local, cocina mediterránea y platos pensados para prolongar conversaciones.

SoMos: dos cenas para entender la hospitalidad portuguesa

El cierre gastronómico del viaje tuvo un protagonista inesperado: SoMos Restaurant & Lounge, el espacio culinario del Crowne Plaza Porto al que regresamos en dos ocasiones durante la estancia. Y volver por segunda vez a un restaurante cuando se dispone de poco tiempo en una ciudad con tanta oferta suele ser la mejor crítica posible. El nombre ya funciona como declaración de intenciones. SoMos significa «Nosotros somos» en portugués, una idea que aquí cobra sentido alrededor de la mesa mediante la filosofía de la partilha, ese placer tan luso de compartir platos, conversación y tiempo sin prisas.

Después de jornadas intensas recorriendo puentes, miradores, bodegas y callejuelas empedradas, SoMos terminó convirtiéndose en un refugio gastronómico donde bajar el ritmo y ordenar las sensaciones acumuladas durante el día. Una especie de prolongación silenciosa del propio viaje. Porque Oporto también se descubre así: sentado a una mesa, compartiendo platos y dejando que la conversación avance lentamente mientras, fuera, el Atlántico continúa marcando el pulso de la ciudad.

Oporto, la ciudad que siempre invita a volver

Quizá ese sea su verdadero secreto. No son únicamente los puentes, ni el vino, ni la arquitectura, ni siquiera el río. Es la sensación constante de autenticidad. Oporto conserva una rara capacidad para emocionar sin artificios. Una ciudad con historia, sí. Pero también con magnetismo. Un lugar donde el Duero termina su viaje y donde muchos viajeros empiezan el suyo.