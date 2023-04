Así es WOW: el barrio cultural, gastronómico y turístico dedicado al vino en Oporto

Oporto, la segunda ciudad más importante de Portugal después Lisboa, es un destino elegido por muchos para visitar en Semana Santa. Es conocida como ‘Invicta’ o la ‘ciudad de los puentes’, pero también por sus vinos que le han dado reconocimiento mundial. Además, ahora también es popular por la experiencia World of Wine (WOW), un nuevo barrio con una amplia oferta cultural, turística y gastronómica.

WOW, fue inaugurado en julio de 2020, se extiende por más de 55.000 metros cuadrados y aúna siete museos y una docena de bares y restaurantes ubicados en antiguas bodegas rehabilitadas en Vila Nova de Gaia, en el margen izquierdo del río Duero. Asimismo, dispone de una escuela del vino, múltiples tiendas, una sala de exhibiciones y un espacio para eventos.

Aunque la oferta de este nuevo distrito cultural es diversa, el vino es el protagonista indiscutible; puesto que en esta zona se encuentran la gran mayoría de las bodegas de Oporto, como Taylor’s, Fonseca, Croft o Krohn.

Entre sus diferentes museos sobresale The Pink Palace es una experiencia divertida y sensorial, que se acompaña con vino rosado y que no podrás dejar de compartir en Instagram. Cuenta con once salas diferentes, donde se puede encontrar desde una piscina de bolas -obviamente rosa- hasta un Cadillac al estilo Hollywood o una escena del «mundo al revés». Todo ello mientras se realiza una cata de cinco rosados diferentes.

Mientras que The Wine Experience ahonda en la gran variedad de uva y estilos de vinos portugueses. Este museo está pensado tanto para bebedores aficionados como para los enólogos más experimentados. Una experiencia perfecta para desmitificar el vino y recorrer Portugal de norte a sur, pasando por los archipiélagos de Madeira y las Azores.

The Chocolate Story hace un recorrido muy dulce por los orígenes del cacao, desde su recolección hasta que es transformado en una tableta de chocolate. Todo ello recorriendo la historia desde América hasta Europa. Los visitantes podrán conocer una auténtica fábrica de chocolate y ver en vivo y en directo cómo se elabora éste producto, también podrán degustar diferentes chocolates producidos en WOW.

The Bridge Collection muestra la exposición de vasos y copas de vino de Adrian Bridge, CEO de WOW. Se trata de una de las colecciones privadas más completas del mundo, pues se compone de casi 2.000 piezas de diferentes periodos de la historia: desde el 7.000 A.C. hasta la actualidad. Comienza en las primeras civilizaciones y continúa a través de la Antigua Grecia, el Imperio Romano y la Edad de Oro islámica y veneciana, la Europa medieval y renacentista. El viaje a través de la historia continúa con los descubrimientos, la era napoleónica, la Bretaña georgiana y victoriana, hasta llegar a los tiempos modernos.

Otro de los museos es Planet Cork, un homenaje al corcho, puesto que Portugal es responsable de más del 50% de la producción mundial. En la experiencia se podrá conocer el increíble mundo de este material, desde sus usos ancestrales hasta las aplicaciones más variadas y vanguardistas, que incluyen tapones de vino o la industria aeroespacial. Y por último, el museo Porto Region across the ages podría definirse como el punto de partida para comprender el patrimonio histórico y cultural de Oporto.

Restaurantes

El nuevo barrio también ofrece gran diversidad de bares y restaurantes, aptos para todos los gustos y bolsillos. La plaza al aire libre de WOW, eje central del complejo, brinda unas vistas envidiables de la ciudad de Oporto: la orilla del río, la Torre dos Clérigos, el río Duero y el puente de Don Luis I.

Entre la gran selección de bares y restaurantes, destaca 1828, cuya carta se centra en la cocina de temporada y que está especializado en carnes, con un menú degustación maridado con los mejores vinos de la ciudad de los puentes. Otras de las mejores opciones son V.P., el lugar perfecto para disfrutar de un buen brunch; y Golden Catch, que cuenta con una amplia oferta de pescados y mariscos.

En la oferta de WOW también se encuentra T&C, idóneo para degustar la comida portuguesa tradicional, dentro de su carta despuntan la francesinha, diferentes recetas de bacalao y la salchicha linguiça. El restaurante Mira Mira dispone de gran variedad de sushi, mientras que la carta de PIP ofrece pizzas, hamburguesas y pastas, entre otras opciones. Para poner fin a una jornada completa, se puede disfrutar de una copa de vino o cóctel en Angel’s Share.