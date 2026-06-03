Pepe Navarro ha vuelto a dejar clara la distancia que mantiene con Ivonne Reyes. El presentador reaccionó con absoluta indiferencia al ser preguntado por la reciente operación de la venezolana tras su abandono forzoso de Supervivientes 2026, unas declaraciones que no han pasado desapercibidas debido al largo historial mediático que ambos comparten. A su llegada al aeropuerto de Ibiza junto a su pareja, Verónica Schmidt, Navarro fue captado por las cámaras de COOL. El periodista fue preguntado por su opinión sobre el complicado momento que atraviesa Ivonne Reyes. Sin embargo, lejos de mostrar preocupación o enviarle algún mensaje de apoyo, el comunicador optó por zanjar el asunto desde el primer instante.

«Deja ya esos temas…», respondió visiblemente molesto cuando las cámaras le preguntaron por la intervención quirúrgica a la que se ha sometido la presentadora. Una reacción que evidenció su escaso interés por pronunciarse sobre el estado de salud de quien durante años ha ocupado titulares junto a él debido a la conocida polémica que los ha enfrentado públicamente. Navarro aseguró además que desconocía por completo la situación. «No sé nada», afirmó cuando los periodistas insistieron en preguntarle por la lesión que obligó a Ivonne a abandonar el concurso de supervivencia que se graba en Honduras. El presentador continuó marcando distancias y dejó claro que no tiene intención de involucrarse en ningún asunto relacionado con la venezolana.

«Pero bueno, qué barbaridad. Es que no sé de qué me habláis. Yo no tengo nada que decir de eso, el médico es el que tendrá que decir algo, ¿no?», sentenció de manera tajante antes de continuar su camino por el aeropuerto. Las palabras de Pepe Navarro llegan apenas unas horas después de que Ivonne Reyes confirmara públicamente que ya había pasado por quirófano. La presentadora utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y compartir imágenes desde el hospital, donde permanece acompañada por sus seres queridos mientras afronta el inicio de una recuperación que se prevé larga.

La lesión se produjo durante una de las pruebas de recompensa de Supervivientes 2026. Considerada una de las concursantes más fuertes de la edición y una de las favoritas para llegar a la final, Ivonne sufrió una aparatosa caída que obligó a la organización del programa a activar de inmediato el protocolo médico. Tras ser evacuada y sometida a diferentes pruebas, los especialistas determinaron que debía abandonar el reality y regresar a España para ser intervenida quirúrgicamente. Su salida supuso uno de los momentos más inesperados de la edición. Muchos seguidores del programa la consideraban una firme candidata a la victoria gracias a su rendimiento en las pruebas y a la implicación que había demostrado desde el comienzo de la aventura. De hecho, varios mensajes de apoyo compartidos en redes sociales destacan que la lesión truncó una trayectoria que podría haber terminado con el triunfo de la concursante.