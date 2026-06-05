La visita del Papa León XIV a Madrid convertirá durante varios días distintos puntos de la capital en escenarios de encuentros multitudinarios, celebraciones y actos institucionales que atraerán a miles de personas. Desde el entorno del Palacio Real hasta la Catedral de la Almudena, pasando por Cibeles, el Bernabéu o algunos barrios alejados de los circuitos más turísticos, la agenda papal ofrece también una oportunidad perfecta para redescubrir la ciudad a través de su gastronomía. Porque cada zona que recorrerá el pontífice cuenta con restaurantes capaces de reflejar la diversidad culinaria madrileña, desde tabernas históricas y casas de comidas con décadas de tradición hasta propuestas contemporáneas que figuran entre las más interesantes del momento. Para quienes quieran aprovechar la visita para explorar Madrid más allá de los actos oficiales, estos son algunos de los restaurantes imprescindibles cerca de cada una de las paradas previstas en su recorrido de este fin de semana.

Dónde comer durante la visita del Papa León XIV

6 de junio: Palacio Real, Carabanchel y Plaza de Lima

El primer día de la visita, León XIV llegará al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y se desplazará al Palacio Real para la ceremonia oficial de bienvenida. Por la tarde visitará el centro social CEDIA 24 Horas, de Cáritas Madrid, en Carabanchel, y la jornada concluirá con una gran vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima, junto al estadio Santiago Bernabéu.

La propuesta incluye desde tabernas clásicas madrileñas como Taberna del Alabardero Madrid, Casa Lucio y Casa Ciriaco, conocidas por su cocina tradicional y platos icónicos como los huevos rotos o los callos, hasta opciones más contemporáneas como RavioXO o Arzábal Bernabéu, con cocina creativa o tapas modernas en ambientes animados. También se incluyen restaurantes de cocina internacional o especializada como KŌ by 99 Sushi Bar (alta cocina japonesa) o clásicos del producto como La Máquina Original (mariscos y pescados). En el tramo más gastronómico destacan propuestas como Santerra (cocina manchega moderna), Leña y Smoked Room (brasa y humo de autor), Coque (alta cocina experiencial) y Ramón Freixa (degustación Michelin en hotel de lujo).

7 de junio: Plaza de Cibeles y Paseo de Recoletos

La jornada central de la visita del Papa León XIV tendrá lugar en el eje Cibeles-Recoletos, donde se celebrará la gran misa multitudinaria y la procesión del Corpus Christi, el acto más importante de su estancia en Madrid y para el que se espera la mayor concentración de asistentes.

La propuesta reúne desde restaurantes de lujo cosmopolita como Zuma (japonés tipo izakaya con sushi y robata) o Tatel (mediterráneo glamuroso muy social), hasta especialidades más concretas como Pelotari Grill (brasa vasca) y Lobito de Mar (marinero andaluz).

También hay parrillas y cocina tradicional como Los 33 (carnes argentinas-uruguayas) y Virrey (cocina española clásica), junto a propuestas centradas en producto como Desde 1911 (mariscos) y reinterpretaciones como La Tasquería (casquería moderna).

En el lado más gastronómico destacan Cebo, Deessa y DSTAgE con alta cocina Michelin creativa o de degustación, junto a conceptos más contemporáneos como Fismuler (producto sin artificios), Omeraki (cocina experimental) y Chispa Bistró (bistró moderno internacional). Finalmente, Rocacho, Manero Madrid, Ático y Cornamusa completan la selección con propuestas que van de la brasa y el tapeo elegante a la cocina contemporánea con vistas.

8 de junio: Congreso, Senado, Almudena y Madrid de los Austrias

El tercer día estará marcado por los actos institucionales y religiosos en el corazón histórico de la ciudad. La agenda incluye intervenciones en las Cortes Generales, una visita a la Catedral de la Almudena y diversos encuentros en el centro de Madrid.

Para terminar con nuestras recomendaciones, esta selección reúne iconos muy distintos de la cocina madrileña, empezando por propuestas más gastronómicas y contemporáneas como Corral de la Morería, que combina alta cocina con flamenco en un espacio único; Taberna Pedraza, centrada en producto y cocina tradicional bien ejecutada; Farah, de enfoque actual y creativo; Sacha, bistró de culto de cocina honesta con sello propio, y La Ancha Madrid, clásica casa de cocina española reconocida por su escalope y platos de corte tradicional refinado.

En el lado más castizo y tradicional destacan referentes históricos como Lhardy, emblema de la cocina decimonónica madrileña; Casa Lucio, famoso por sus huevos rotos; La Bola, especializado en cocido madrileño; Casa Ciriaco, con sus callos y cocina tradicional; Malacatín, otra referencia del cocido; y Casa Alberto, taberna histórica centrada en recetas clásicas y ambiente de taberna madrileña auténtica.