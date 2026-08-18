La reflexión vital de un electricista de 64 años que se graduó en Enfermería: «Nunca escuches a los que te dicen que eres muy mayor para ir a la universidad»

John Adesoye es un hombre de 64 años que ha cumplido su sueño de graduarse de Enfermería y lo mejor es que lo ha hecho acompañado de uno de sus hijos. Desde pequeño, quiso ir a la universidad y, cuando llegó a Reino Unido procedente de Nigeria, lo primero que hizo fue conseguir un empleo como electricista para mantener a su familia.

Su infancia fue dura, ya que sus padres trabajaban en el campo al no tener dinero. Fue entonces cuando despertó su interés por la electrónica y por aprender, y desarrolló ciertas habilidades que le permitieron tener un trabajo y un sueldo. Cuando uno de sus hijos entró en la universidad, él también se quiso matricular.

Para conseguirlo, hizo un curso de dos años como asociado de enfermería y otros dos como aprendiz en el sistema sanitario inglés. Luego consiguió entrar en la Universidad del Oeste de Inglaterra (en Bristol). Al haberse graduado, se siente orgulloso de lo que ha conseguido y da un consejo a quienes se encuentren en su misma situación: «No escuches nunca a quienes te digan que eres demasiado mayor para ir a la universidad».

Familia de Adesoye

Adesoye nació en el seno de una familia de campo donde contaban con pocos recursos para salir adelante. Cuando creció, se marchó a Grecia a trabajar de electricista, reparando varios equipos hasta pasar al Reino Unido, donde consiguió un trabajo similar. En su cabeza, siempre estaba la idea de estudiar Enfermería, aunque reconoce que «nunca pensé que podría ir a la Universidad, para ser sincero, aunque me apasiona aprender cosas nuevas». «Cuando era pequeño sentía curiosidad; cuando se me abrieron las puertas de la Universidad, no me lo pensé, lo hice con el corazón».

Fue allí donde coincidió con su hijo Daniel, quien estudiaba una carrera relacionada con la música. «Compartimos universidad durante una parte de nuestros estudios, aunque nuestras profesiones iban a ser completamente distintas». Una vez finalizados los estudios, recibió una oferta en el hospital donde hacía las prácticas. Con 64 años, ya ha firmado un contrato de trabajo y cuenta con una amplia trayectoria profesional a sus espaldas.