Cómo comprar entradas para la Supercopa de España de baloncesto 2026 y cuánto cuestan

El baloncesto masculino español abre la temporada 2026/27 con la disputa de la Supercopa Endesa. Valencia Basket, FC Barcelona, Joventut de Badalona y Baskonia son los equipos encargados de comenzar el curso a nivel nacional. Un torneo que, 16 años después, no contará con la presencia del Real Madrid. El conjunto blanco quedó apeado de la Supercopa tras caer en la final de la pasada edición ante Valencia Basket, en la final de Copa con Baskonia y en cuartos de final frente a La Laguna Tenerife. El nuevo Real Madrid de Pedro Martínez disputará la nueva Supercopa de la Euroliga en su lugar.

La Supercopa de España 2026 se presenta como un torneo muy abierto que pondrá a prueba varios nuevos proyectos. Los dos finalistas de la pasada Liga Endesa, Valencia Basket y FC Barcelona, llegan con muchas caras nuevas en todos sus estratos.

En el campeón liguero, la salida de Pedro Martínez y de buena parte de la plantilla ganadora de la ACB y semifinalista de Euroliga ha obligado a una reestructuración completa. También ha habido cambios profundos en un Barça que contará con 11 caras nuevas en su plantilla, además de la llegada de Aleksander Sekulic al banquillo y de Xevi Pujol a la dirección deportiva.

Dónde se juega la Supercopa de España de baloncesto 2026

Por otra parte, Joventut de Badalona y Baskonia llegan con más continuidad respecto a la pasada temporada a esta Supercopa de España. El conjunto catalán ejerce como anfitrión en este torneo, lo que supone una motivación extra en este inicio de curso. El Olímpic Arena de Badalona acoge esta edición de la Supercopa Endesa, que se celebra entre el 19 y el 20 de septiembre. Joventut y Baskonia abrirán el curso con la disputa de la primera semifinal, el sábado las 18:00 horas.

Valencia Basket y FC Barcelona reeditarán la final de la Liga Endesa con un duelo de semifinales que iniciará a las 21:00 horas en el Olímpic. Los vencedores apenas tendrán tiempo para reponer fuerzas antes de la final. El partido que pondrá en juego el primer título de la temporada en el baloncesto español comenzará a las 19:00 horas del domingo 20 de septiembre.

Cómo comprar entradas para la Supercopa de España de baloncesto 2026

Para aquellos que quieran acudir a la Supercopa de España 2026 en Badalona, la ACB ofrece abonos que permiten acceder a ambas semifinales y la final. Las localidades se pueden adquirir desde la propia página web de la ACB. La única modalidad de venta es el abono, por lo que no se pueden adquirir entradas individuales para uno de los tres partidos que se disputarán entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre en Olímpic Arena de Badalona.

Precio de las entradas para la Supercopa de España de baloncesto

Se espera una buena afluencia de público en la Supercopa Endesa para el inicio de la temporada 2026/27. Las localidades ubicadas en el anillo superior del pabellón se han agotado al completo, aunque aún quedan abonos en muchos puntos del Olímpic. Los precios de los abonos oscilan entre los 90 euros, tanto en pista (detrás de ambas canastas) como en la grada principal, y los 160 euros de las localidades más cercanas al parquet. Entre ambos precios, hay entradas disponibles por 100, 120, 140 y 150 euros para asistir a los tres parridos de la Supercopa de España de baloncesto 2026.