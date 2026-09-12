TVE vuelve a despreciar al deporte femenino y relega a Teledeporte la semifinal de España en el Mundial de baloncesto

Radio Televisión Española (RTVE) ha vuelto a dar la espalda al deporte femenino, mandando a Teledeporte, canal temático, uno de los partidos más importantes para España en baloncesto en los últimos años. La Selección femenina juega este sábado las semifinales del Mundial ante Estados Unidos y la TVE sanchista ha decidido no poner este encuentro tan relevante en La 1, su principal cadena.

Una cosa son las palabras y otra los hechos. A la hora de la verdad, TVE no apuesta por el deporte femenino. Si bien tiene los derechos del Mundial femenino de baloncesto, ha decidido que toda una semifinal de España ante Estados Unidos no se emita en La 1. La ha relegado a Teledeporte, prefiriendo poner en la primera cadena, la principal, La sombra de un secuestro, una película de hace 22 años que además se puede ver gratis en su plataforma digital, RTVE Play.

Así, la TVE sanchista, dirigida por José Pablo López, puesto a dedo por La Moncloa tras su asalto a RTVE, prefiere poner una película que los espectadores pueden ver gratis en su plataforma digital antes que toda una semifinal de un Mundial de baloncesto femenino.

No es la primera vez que la televisión pública desprecia al deporte femenino. Mientras promulgan que hay que fomentar la igualdad entre los contenidos masculinos y femeninos en el deporte, ellos no lo llevan a efecto. Este ejemplo del España – Estados Unidos de semifinales del Mundial de baloncesto pone de manifiesto el doble rasero que tiene TVE con el deporte femenino.

Además, que releguen este encuentro tan importante para el baloncesto femenino en España -y en general para todo el deporte español- coincide con la apuesta por La Vuelta Ciclista a España… masculina, que sí colocaron, con toda lógica, en La 1. Es evidente que, ya que tienes los derechos, la etapa principal de La Vuelta vaya en la primera cadena, la que llega a todos los hogares de España. Igual de evidente que una semifinal de un Mundial de baloncesto que juega España.

Sin embargo, para la TVE sanchista que dirige José Pablo López era mejor que este encuentro se emitiera por Teledeporte (lo que ha provocado una oleada de críticas en redes sociales), en otro ejemplo de que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. No es la primera vez que un contenido deportivo femenino es relegado en TVE a Teledeporte o La 2, algo que es impensable cuando el contenido es de deporte masculino.