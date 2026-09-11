RTVE le hace ‘un Vinicius’ a Broncano: sube a 31,8 millones el contrato a ‘La Revuelta’ pese a la caída de audiencias

Radio Televisión Española (RTVE) ha elevado en 330.000 euros el coste total de los dos años del contrato con La Revuelta, programa que presenta de lunes a jueves en prime time David Broncano, según documentos de la cadena pública que preside José Pablo López.

Las dos productoras del programa, Encofrados Encofrasa, de Broncano y sus socios, y El Terrat, de Andreu Buenafuente, que forma parte del conglomerado del Grupo Mediapro, cobrarán en total 31,88 millones de euros por las dos temporadas, frente a los 31,55 millones pactados y anunciados en febrero de este año.

La renovación del programa de Broncano se anunció en febrero, de nuevo por dos años más pese a que los críticos internos aseguran que no suele ser habitual en RTVE firmar contratos tan largos.

Con la renovación, Broncano y sus socios ya aumentaron el coste del contrato, ya que las dos primeras temporadas se firmaron por 28 millones de euros, a razón de 14 millones por año (de septiembre a julio). Subió por tanto en 3,55 millones de euros en el conjunto de las dos temporadas pactadas.

Ahora ese contrato ha vuelto a actualizarse y, según los registros de RTVE, el coste será de 31,88 millones de euros. El contrato incluye la temporada 2027-2028, lo que implica que si hay cambio de Gobierno tras las elecciones del próximo mes de julio el programa quedaría en el aire.

De hecho, el propio Broncano inició la nueva temporada el lunes dando la bienvenida a los espectadores «a la última temporada de La Revuelta en TVE».

La llegada de Broncano a TVE fue polémica y se ha ligado a un deseo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que La Revuelta compitiera con El Hormiguero, de Antena 3, líder del prime time y crítico con las políticas del Ejecutivo en algunas ocasiones.

Sin embargo, esa batalla de las audiencias la ha ganado el programa de Pablo Motos. La renovación de La Revuelta se firmó en febrero pese a que las audiencias del espacio de Broncano han ido bajando y ahora está casi siempre por debajo de la media de la cadena, TVE. Incluso había días que perdía la segunda posición con Horizonte, de Iker Jiménez, en Cuatro.

Pese a todo, La Revuelta sigue siendo uno de los programas más vistos de TVE y desde la cadena pública siempre se ha destacado que el programa de Broncano aportaba otras cosas, como la incorporación de la gente joven a la audiencia de TVE o los impactos en redes sociales y las reproducciones del programa en diferido.

Además del incremento del coste del contrato de Broncano, los registros de RTVE muestran también la contratación del humorista José Mota para el programa de Fin de Año por 1,19 millones de euros. La productora del cómico manchego es Producciones Nueva Línea.

Esto eleva el gasto total en productoras externas de RTVE a 161 millones de euros hasta agosto -aunque está incluido el coste del programa de Broncano, que es por dos temporadas-. El Terrat es la productora que más parte del pastel se lleva gracias a La Revuelta, aunque tiene otros tres espacios en la cadena pública: Casi famosos, Nous Guerrers, y Al margen de todo.

Concentración de informativos

Los contratos con productoras externas está siendo una de las principales polémicas en RTVE. Programas como Malas Lenguas, Mañaneros o Directo al Grano recogen críticas internas de los consejos de informativos por su falta de rigor y objetividad, con el consiguiente impacto en la credibilidad de la cadena.

La entrevista en Mañaneros a Pedro Sánchez del miércoles provocó una queja del consejo de informativos que los redactores del Telediario quisieron añadir a la pieza sobre esa entrevista, realizada por Esther Palomera y Jesús Cintora -no forman parte de la plantilla de RTVE-.

Sin embargo, la cadena censuró esa crítica y provocó un motín de la redacción que obligó a TVE a dar marcha atrás y añadir esa crítica en el TD2.

Para protestar por toda esta situación y evitar la externalización de los informativos, este viernes hay convocada una concentración de cinco minutos en Torrespaña a las 13 horas. Además, los profesionales de la cadena no firmarán las noticias este viernes.