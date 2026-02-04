TVE renueva a Broncano por 31,5 millones con un contrato para el último año de legislatura de Sánchez

TVE ha tirado la casa por la ventana con David Broncano, al que ha renovado por dos temporadas más de La Revuelta en La 1, para competir así en audiencia con Pablo Motos y El Hormiguero (Antena 3), al que entiende como su principal rival en la franja. En esta ocasión, la radiotelevisión pública pagará 3,4 millones de euros más por el programa.

Con esta decisión, la televisión pública sigue el paso marcado por la estrategia de José Pablo López, cuyas directrices se ajustan como nunca antes en la corporación al criterio de la rentabilidad propio de las cadenas privadas, pero de manera ilógica: el gasto económico sube para abatir a su principal rival, pero el beneficio no puede ser el mismo, dado que RTVE no puede ingresar por publicidad.

RTVE ha aprobado la renovación de La Revuelta para las temporadas 2026-2027 y 2027-2028, con un desembolso de 31,5 millones de euros en total, lo que implica una subida salarial para David Broncano. Se podría pensar que la decisión ha estado motivada por la audiencia de enero, que TVE celebra como su mejor dato en 14 años, pero lo cierto es que la decisión se tomó a finales de diciembre, antes de Navidad.

La renovación abarca la producción de 320 programas desde el último año de la legislatura de Pedro Sánchez hasta el primero de la siguiente, según publica El Confidencial. Para El Terrat Gestiones XXI -fundada por Andreu Buenafuente y ahora en manos de Mediapro-, La Revuelta es su programa estrella en términos económicos: la productora facturó 21,5 millones de euros en 2024, y el primer contrato de La Revuelta fue de 28,1 millones de euros (por dos temporadas). Mediapro se encarga también del nuevo espacio que llevará Dani Rovira en lugar de Late Xou, tras la salida de Marc Giró.

El coste máximo de la producción contemplado en el primer acuerdo era de 14.076.135 euros por temporada. Cada programa de la resistencia costaba 87.975, según el presupuesto estimado. Ahora, los números reflejan 15,75 millones por cada temporada y 98.600 euros por entrega, respectivamente.

La entrada de Broncano en RTVE hace dos años acabó con la destitución de entonces presidenta, Elena Sánchez, tras negociaciones que dispararon la tensión en el Consejo de Administración.