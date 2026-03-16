El reivindicativo discurso sobre maternidad de la actriz Jessie Buckley frente al ‘wokismo’ en los Oscar

La actriz irlandesa Jessie Buckley protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la 98.ª edición de los Oscar con un discurso de aceptación que convirtió el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles en una declaración sobre la maternidad. La actriz irlandesa, que se alzó con el galardón a Mejor Actriz por su papel en Hamnet, dedicó la estatuilla a «el hermoso caos del corazón de una madre» en una noche que coincidía con el Día de la Madre en el Reino Unido.

Visiblemente emocionada al subir al escenario, Buckley comenzó agradeciendo a sus compañeras nominadas (Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve y Emma Stone) antes de dirigirse directamente a su familia, que ocupaba el gallinero del teatro después de que, según la propia actriz, «Irlanda les pagó los vuelos».

Durante su discurso, Buckley se dirigió a su marido, Freddie Sorensen, al que dedicó unas emotivas palabras de reconocimiento. «Fred. Te amo, hombre. Te amo. Eres el papá más increíble. Eres mi mejor amigo, y quiero tener 20,000 bebés más contigo», dijo para acto seguido mencionar a su hija, Isla, cuya identidad se había mantenido en secreto desde el nacimiento del bebé a finales de 2025.

«Isla, mi niña, que tiene ocho meses, que no tiene ni idea de lo que está pasando y probablemente está soñando con leche», dijo entre las risas del patio de butacas. «Pero esto es algo muy importante. Y te amo, y amo ser tu mamá y no puedo esperar a descubrir la vida a tu lado», afirmó.

Buckley también dedicó unas palabras de afecto a las dos directoras que, según afirmó, le abrieron la puerta a comprender el amor materno: Chloé Zhao, directora de Hamlet, y Maggie Gyllenhaal, directora de La novia. «Conocer a esta mujer incandescente y emprender el viaje para comprender la capacidad del amor de una madre es el encuentro más grande de mi vida», declaró.