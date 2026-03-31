Movistar Plus rescata una película de culto indispensable para los amantes de la música: «Una historia imperecedera»

El streaming es una ventana abierta a las novedades audiovisuales más recientes. Pero también supone un soplo de aire que nos trae algunas de las mejores historias del pasado. Por eso, bajo este ecosistema online conviven estrenos como Zeta en Prime Video o el último rescate cinéfilo de la marca de vídeo bajo demanda de Telefónica. Movistar acaba de sacar del ostracismo a una cinta de culto imperdible: Quadrophenia.

Antes de su llegada al catálogo online, la película británica de 1979 no estaba disponible bajo suscripción en ninguna plataforma. Por lo que el público sólo podía acceder a ella a través del mercado físico o alquilando o comprando el título en espacios como Google Play, Apple TV y Prime Video. Esto tampoco es de extrañar, sobre todo teniendo en cuenta cómo en su época, el largometraje fue ignorado en el circuito de premios. Porque aunque coincidiese en año con Apocalypse Now y Kramer vs. Kramer, el trabajo dirigido por Franc Roddam bien merecía algún tipo de consideración o reconocimiento, ya fuese en la alfombra roja o en el certamen de su propio país con los BAFTA. Ahora por suerte y desde el pasado 30 de marzo, Movistar rinde culto a Quadrophenia con su presencia en el catálogo del terminal. Una oportunidad única para rememorar el espíritu mod de una cinta que ambienta su historia en 1964 y siendo del mismo modo, la ocasión perfecta para todos aquellos cinéfilos que quieran verla por primera vez.

Movistar nos devuelve un título de culto: ‘Quadrophenia’

La sinopsis de Quadrophenia nos pone en la piel de Jimmy Cooper (Phil Daniels), un joven londinense que lleva una doble vida. Por las mañanas trabaja como mensajero en una agencia de publicidad, mientras que por la noche se transforma en un mod: trajes, parkas, su scooter y el consumo desenfrenado de anfetaminas para salir de fiesta.

Más allá de poseer una trama convencional, la película mantiene la porosidad del retrato de una época, una cápsula del tiempo que retrata el conflicto emocional y espiritual de una generación perdida. Porque Cooper no sabe quién es cuando está en el trabajo o con su familia. Sólo se reconoce cuando está con su grupo de amigos, todos ellos mods. Aparte de la tensión propia de la época, el conflicto se focaliza además en el enfrentamiento de los mod contra sus clásicos enemigos, los rockers.

La banda sonora es otro personaje

Al igual que sucede con otros relatos como Granujas a toro ritmo, Alta fidelidad o Casi famosos, Movistar impregna de música de culto su catálogo con la aparición de Quadrophenia. En el filme, las canciones son un personaje más que da forma a la psicología y forma de vivir del protagonista.

De hecho, algunos expertos señalan que la apuesta se siente más como un «videoclip gigante» y no tanto como un guion al uso. el crítico Ian Nathan de Empire llegó a decir de ella lo siguiente:

«Actuaciones asombrosas, un guion que conoce la calle, un gran ritmo y una banda sonora soberbia hacen que esto sea, no sólo un himno, sino una historia imperecedera».