Ya en cines: ‘El drama’ nupcial de Zendaya y Robert Pattinson lidera los estrenos de la cartelera

Como todos los viernes, las novedades cinematográficas aterrizan en la cartelera. Unos estrenos que nos acercan cada vez más a grandes blockbusters programados para llegar a las salas en verano, como son La odisea o Spider-Man: Brand New Day. De momento, los espectadores deberán contentarse con títulos menos llamativos, pero no por ello menos interesantes. El principal reclamo es, por supuesto, El drama, la comedia independiente nupcial de Zendaya y Robert Pattinson. Sin embargo, el cartel general con las nuevas películas no se queda simplemente ahí. A continuación, repasamos las principales opciones fílmicas que los espectadores pueden encontrar desde ya mismo en el patio de butacas. Incluyendo por el camino dos reestrenos que van a enamorar a todos los que crecieron en los 2000.

Los estrenos más relevantes de la cartelera

‘El drama’

Dirigida por Kristoffer Borgli, el hombre que nos regaló la particularmente extraña Dream Scenario, El drama es la nueva apuesta con la que A24 quiere volver a conquistar a los espectadores más exigentes en términos de frescura y originalidad. La premisa sigue a una pareja perfecta que, cuatro días antes de su boda, vive una confesión que cambiará para siempre la relación, cuestionando temas como el perdón o la confianza.

‘Corredora’

La ópera prima de Laura García Alonso es un drama deportivo que nos presenta a una atleta de élite afectada por una severa dolencia relacionada con la salud mental. Refugiándose en la relación con su hermana, intentará volver a competir. Pero llegado a cierto punto, deberá escoger muy bien qué carrera desea ganar: la de la pista o la de la vida.

‘Mallorca confidencial’

Con la presencia de Lolita Flores como reclamo principal, David Ilundain (Uno para todos) nos presenta un drama criminal centrado en un poblado chabolista, dominado por una carismática matriarca que maneja el control del narcotráfico con la validación popular de sus vecinos. Todo cambia cuando un importante robo tambalea el equilibrio de poder en la zona.

‘El caso Hübener’

Con la Gestapo cercándole el camino, un adolescente forma un grupo de resistencia con dos amigos tras presenciar la detención de su amigo judío por los nazis. Sus acciones les llevarán a ser juzgados por el poder.

‘A la cara’

Cinco años después de sorprendernos con Josefina, Javier Marco se pone al frente de otro drama en el que una presentadora de televisión se presenta ante la puerta de Pedro, quien le escribió hace tiempo un mensaje de odio en las redes sociales. Lo que empezó como una situación violenta, pronto se transforma en un entendimiento inesperado.

Reestrenos

‘Shrek’

La cartelera no trae sólo novedades como El drama. Las salas nos regalan, por su 25 aniversario, el reestreno de Shrek. La primera película que logró el Oscar al mejor largometraje de animación sigue siendo tan divertida como lo fue en el momento de su llegada a los cines. Una oportunidad única para volver a verla en cines, sobre todo teniendo en cuenta que Shrek 5 llegará a los cines el próximo 2027.

‘El Señor de los Anillos: El retorno del rey’

La joya de la corona de Peter Jackson. Sus 11 históricos Oscar sirvieron como premio a la consecución de la que sin duda es una de las mejores trilogías de la historia del cine. Desde la pandemia, sus reestrenos han sido constantes, pero ¿quién puede resistirse a verla una vez más en la gran pantalla?